Белоусов выступил с обращение к бойцам ВС РФ после освобождения Полтавки
Белоусов поздравил военных с важной победой в Запорожье
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады после установления контроля над населенным пунктом Полтавка в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Ваши доблесть, стойкость и преданность долгу служат ярким примером для всех, кто гордится защитниками нашего Отечества», — приводит оборонное ведомство слова Андрея Белоусова. В обращении министр подчеркнул, что военнослужащие продемонстрировали несгибаемую волю, высокий уровень подготовки и боевой дух даже в самых сложных условиях. Он выразил уверенность, что подобная сплоченность и впредь будет определять успех подразделения.
В телеграмме, направленной личному составу и командованию бригады, Белоусов отдельно поблагодарил за верность присяге и успешное выполнение поставленных задач. «Пусть отвага и единство останутся непоколебимыми», — отметил министр.
Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Полтавку. Данный участок имел важное тактическое значение для дальнейшего продвижения российских войск в регионе, уточнили в ведомстве.
ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Ранее российские войска установили контроль над населенными пунктами Полтавка в Запорожской области и Чунышино в ДНР.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.