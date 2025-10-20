Белоусов выступил с обращение к бойцам ВС РФ после освобождения Полтавки

Белоусов поздравил военных с важной победой в Запорожье Фото: Роман Наумов © URA.RU

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады после установления контроля над населенным пунктом Полтавка в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Ваши доблесть, стойкость и преданность долгу служат ярким примером для всех, кто гордится защитниками нашего Отечества», — приводит оборонное ведомство слова Андрея Белоусова. В обращении министр подчеркнул, что военнослужащие продемонстрировали несгибаемую волю, высокий уровень подготовки и боевой дух даже в самых сложных условиях. Он выразил уверенность, что подобная сплоченность и впредь будет определять успех подразделения.

В телеграмме, направленной личному составу и командованию бригады, Белоусов отдельно поблагодарил за верность присяге и успешное выполнение поставленных задач. «Пусть отвага и единство останутся непоколебимыми», — отметил министр.

Продолжение после рекламы

Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Полтавку. Данный участок имел важное тактическое значение для дальнейшего продвижения российских войск в регионе, уточнили в ведомстве.