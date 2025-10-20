Логотип РИА URA.RU
В Вене закроют последний центр приема украинских беженцев

20 октября 2025 в 19:16
Центр содержания украинских беженцев на 200 лиц оказался переполнен

Центр содержания украинских беженцев на 200 лиц оказался переполнен

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Власти Вены объявили о закрытии единственного в городе центра приема украинских беженцев Quartier Schlossberg к концу 2025 года. Об этом сообщает австрийское издание ORF со ссылкой на аппарат городского советника по социальным вопросам Питера Хакера.

«Центр приема в Quartier Schlossberg, рассчитанный на более чем 200 человек, будет закрыт до конца следующего года», — рассказал Питер Хакер. В ведомстве пояснили, что центр переполнен, а действующая система размещения беженцев больше не справляется с наплывом новых переселенцев.

С февраля 2022 года через венский центр прошли 8,9 тыс. граждан Украины: им предоставляли временное жилье, питание и юридическую поддержку. Сейчас в Вене социальную помощь получают свыше 10 тыс. украинских беженцев, а общее число переселенцев из Украины в Австрии достигло 30 тыс. человек.

Ранее аналогичные меры по ужесточению условий для украинских беженцев были приняты и в других странах ЕС, включая Польшу, где с 2024 года социальные выплаты для граждан Украины стали зависеть от трудоустройства и обучения детей в местных школах. После начала спецоперации в 2022 году европейские государства предоставляли украинцам временный особый статус и расширенные льготы, однако эти меры постепенно сворачиваются.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

