В Вене закроют последний центр приема украинских беженцев

Власти Вены объявили о закрытии единственного в городе центра приема украинских беженцев Quartier Schlossberg к концу 2025 года. Об этом сообщает австрийское издание ORF со ссылкой на аппарат городского советника по социальным вопросам Питера Хакера.

«Центр приема в Quartier Schlossberg, рассчитанный на более чем 200 человек, будет закрыт до конца следующего года», — рассказал Питер Хакер. В ведомстве пояснили, что центр переполнен, а действующая система размещения беженцев больше не справляется с наплывом новых переселенцев.

С февраля 2022 года через венский центр прошли 8,9 тыс. граждан Украины: им предоставляли временное жилье, питание и юридическую поддержку. Сейчас в Вене социальную помощь получают свыше 10 тыс. украинских беженцев, а общее число переселенцев из Украины в Австрии достигло 30 тыс. человек.

