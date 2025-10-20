Лидер украинской рок-группы Green Grey Яценко умер на 56-ом году жизни

Лидер украинской группы Green Grey Андрей Яценко (сценическое имя Diezel) скончался на 56-м году жизни, он был одним из основателей коллектива. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на близких музыканта.

Музыкальный коллектив Green Grey был основан в Киеве в 1993 году и приобрел известность благодаря смелым экспериментам с различными музыкальными стилями. Артисты с иронией определяли свое творчество как «укр-поп», сочетая в нем элементы рока, поп-музыки, фанка, а также электронных направлений, таких как трип-хоп и дабстеп. Начиная с 2012 года, группа сосредоточилась на развитии собственного жанра, обозначенного как «даброк», представляющего собой уникальное смешение электронной музыки и рока. За годы своей деятельности Green Grey выпустили семь студийных альбомов, два сборника, а также концертный альбом «Две эпохи». Коллектив дважды входил в число номинантов премии MTV Europe Music Awards и сотрудничал с ведущими мировыми брендами, включая компанию Pepsi.