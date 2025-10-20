Times: Польша и Великобритания готовят меры по сдерживанию России
Великобритания разрабатывает совместно с Польшей двусторонний договор в сфере безопасности
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Польша и Великобритания находятся на завершающей стадии согласования двустороннего договора о безопасности, который будет включать новые меры по сдерживанию России. Об этом сообщает британское издание Times со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.
«Польша и Британия завершают работу над двусторонним договором в сфере безопасности», — сказано в материале. Он опубликован на сайте Times.
По информации издания, в рамках соглашения планируется зафиксировать последующие шаги, направленные на сдерживание России. Кроме того, между двумя странами разрабатываются меры по борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией.
Ранее стало известно, что руководство стран Евросоюза и НАТО, по имеющейся информации, целенаправленно распространяет недостоверные сведения среди граждан с целью воспрепятствовать появлению критического взгляда на процесс милитаризации Европы и увеличение оборонных расходов в ущерб решению социально-экономических проблем. Об этом заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Кроме того, она отметила, интенсивная работа ведется и с представителями промышленного и коммерческого секторов, которым навязывается идея о приемлемости изъятия активов в интересах обороны, пишет RT.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.