Times: Польша и Великобритания готовят меры по сдерживанию России

Великобритания разрабатывает совместно с Польшей двусторонний договор в сфере безопасности Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Польша и Великобритания находятся на завершающей стадии согласования двустороннего договора о безопасности, который будет включать новые меры по сдерживанию России. Об этом сообщает британское издание Times со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

«Польша и Британия завершают работу над двусторонним договором в сфере безопасности», — сказано в материале. Он опубликован на сайте Times.

По информации издания, в рамках соглашения планируется зафиксировать последующие шаги, направленные на сдерживание России. Кроме того, между двумя странами разрабатываются меры по борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией.

Продолжение после рекламы