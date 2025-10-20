К Земле летит самая яркая комета: когда и где смотреть в России 21 октября

21 октября комета Lemmon подойдет на минимальное расстояние к Земле — 89 миллионов километров Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ночью 21 октября жители России станут свидетелями редкого астрономического события — комета Lemmon достигнет максимальной яркости и приблизится к Земле на минимальное расстояние. Следующая возможность увидеть эту комету представится только через 1350 лет. URA.RU рассказывает, когда и где наблюдать за кометой и будет ли она видна всем.

Что за комета Lemmon

Комета Lemmon была открыта совсем недавно — 3 января 2025 года в американской обсерватории Маунт-Леммон. Это часть большого проекта Catalina Sky Survey, где астрономы круглосуточно сканируют небо в поисках астероидов и комет, которые могут приблизиться к Земле.

Настоящая уникальность этой кометы в ее редкости: она возвращается к Солнцу раз в 1350 лет. Последний раз ее могли видеть люди в VII веке — во времена раннего Средневековья, когда строились первые замки и писались хроники. А следующий визит случится только через тысячу лет, уже в далеком будущем.

Продолжение после рекламы

Комета относится к долгопериодическим — тем, что приходят из облака Оорта. Это как огромная «сфера» из ледяных тел на краю Солнечной системы, далеко за Плутоном. Оттуда гравитация иногда «выбрасывает» кометы внутрь, и они начинают свой долгий путь к Солнцу. Имя Lemmon комета получила по обсерватории, где ее заметили — так принято в астрономии. Это не просто яркое пятно на небе, а настоящий посланец из древних времен, который поможет ученым лучше понять, как устроена наша система.

Почему это событие уникально

Сегодняшняя ночь с 20 на 21 октября предлагает уникальное сочетание благоприятных факторов:

Минимальное расстояние — всего 89 миллионов километров от Земли

— всего 89 миллионов километров от Земли Новолуние — отсутствие лунной засветки

— отсутствие лунной засветки Максимальная яркость — блеск достигнет 3,8 звездной величины

Для понимания: в астрономии чем меньше цифра звездной величины, тем ярче объект. Для сравнения — звезда Мегрец в созвездии Большой Медведицы имеет схожую яркость.

Можно ли увидеть комету невооруженным глазом

К сожалению, увидеть комету простым взглядом без бинокля или телескопа не получится — даже в пик яркости 8 ноября она достигнет лишь восьмой звездной величины. Это слишком тускло для человеческого глаза: для невооруженного наблюдения нужно минимум 6-7 величина, а идеально — ярче. Комета будет заметна только с оптикой — подойдет любительский телескоп или камера. Главное условие — надежно закрепить оборудование на штативе.

С 20 ноября она окончательно скроется в вечерних сумерках, уходя за горизонт. До этого ищите ее в созвездиях Змеи, Геркулеса и Змееносца. Лучшее время — после заката, на чистом горизонте. Если небо ясное и без светового загрязнения, бинокль даст шанс поймать слабый «хвостик». Для голого глаза — увы, комета останется невидима.

Комету видно на всей территории России, но лучшие условия у жителей регионов севернее 50-й параллели Фото: Создано в Midjourney

Как будет выглядеть комета

Не ожидайте яркого шоу с цветными хвостами — комета выглядит не так, как звезда, у нее нет четких очертаний. Lemmon лучше всего описывают слова астронома Кеннета Уивера: «Словно гигантскую кисть обмакнули в побелку и быстро провели ею по черной стене неба». Вы увидите размытое светящееся пятно с небольшим хвостом. Именно так выглядят большинство комет при наблюдении невооруженным глазом.

Как долго еще можно будет наблюдать

Хотя лучшая видимость — именно сегодняшней ночью, комета останется доступной для наблюдений до конца октября — начала ноября. Ее блеск будет постепенно уменьшаться, но в бинокль или небольшой телескоп ее можно будет наблюдать еще несколько недель. 8 ноября комета достигнет перигелия — максимального сближения с Солнцем, после чего начнет удаляться от внутренней части Солнечной системы.

Продолжение после рекламы

Пошаговая инструкция для наблюдения

1. Выбор места

Уезжайте за город, подальше от уличного освещения

Ищите место с открытым горизонтом

Идеально, если над головой виден Млечный Путь

2. Время наблюдения

Лучше всего с 22:00 до рассвета

Дайте глазам 15-20 минут для адаптации к темноте

3. Как найти на небе

Ищите в созвездии Гончие Псы

Ориентир — под ковшом Большой Медведицы

Рядом будет яркая оранжевая звезда Арктур

4. Техника наблюдения

Сначала найдите комету в бинокль или телескоп

Затем попробуйте рассмотреть невооруженным глазом

Используйте приложения Star Walk 2 или Sky Tonight для точного наведения

Ночь на 21 октября 2025 года крайне благоприятна для астрономических наблюдений Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Что еще можно увидеть в небе в ночь на 21 октября 2025

В ночь с 20 на 21 октября небо подарит не только комету Lemmon, но и яркий метеорный поток Ориониды — один из самых быстрых и эффектных осенних звездопадов. Ориониды возникают, когда Земля проходит через пылевой хвост кометы Галлея: частицы сгорают в атмосфере на скорости 66 км/с, оставляя яркие следы по 2-3 секунды. В пик, который совпадет с новолунием, можно увидеть до 20-25 метеоров в час — белых, оранжевых или зеленых, иногда с «залпами» по 3-4 вспышки сразу.

Ищите радиант в созвездии Ориона, недалеко от яркой звезды Бетельгейзе, но смотрите шире — на 45-90 градусов от него, чтобы поймать длинные «хвосты». Лучшее время — после полуночи, когда Орион высоко. Условия идеальные: без Луны, так что даже из пригородов Москвы, Екатеринбурга или Челябинска видно десятки метеоров.

Где лучше всего наблюдать в России

Хотя комету можно увидеть на всей территории России, идеальные условия сложатся в регионах севернее 50-й параллели:

Москва и Московская область

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Нижний Новгород

Казань

Новосибирск

Иркутск

Владивосток