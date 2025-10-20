Зеленский заявил о скором завершении украинского конфликта: когда может закончиться СВО

Зеленский заговорил об окончании конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский допустил, что завершение вооруженного конфликта в стране может произойти в ближайшем будущем. По словам главы Украины, Киев уже находится на пороге возможного окончания СВО, однако гарантировать это пока невозможно. Что о завершении конфликта на Украине думают другие — в материале URA.RU.

Конец конфликта с Россией точно стал ближе

После встречи с главой США Дональдом Трампом, Зеленский выразил мнение о вероятном скором завершении вооруженного противостояния на территории страны. «Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится», — утверждает украинский президент, цитирует «Страна.ua».

До конца года завершение конфликта ожидать не следует

Политолог Александр Перенджиев, в сою очередь, выразил мнение, что завершения конфликта на Украине до конца 2025 года ожидать не следует. По словам эксперта, боевые действия продолжатся до тех пор, пока Россия не реализует поставленные в рамках специальной военной операции задачи.

Перенджиев напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал недопустимость возникновения каких-либо угроз со стороны Украины. Политолог также отметил, что в стране сохраняются острые проблемы, связанные с положением русского языка, а также вопросы, касающиеся проявлений неонацизма. «Россия не может взять и все бросить», — заявил эксперт NEWS.ru.

Конфликт завершится «задолго до Рождества»

В то же время сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) считает, что украинский конфликт может завершиться до конца 2025 года. По словам политика, это произойдет, если Путин, Зеленский и Трамп проведут трехсторонние переговоры. Об этом Грэм написал в соцсети X.

Сенатор подчеркнул, что считает необходимым прямой диалог лидеров для быстрого достижения мира. «Если трехсторонняя встреча между президентом Трампом, президентом Зеленским и Путиным действительно состоится, то я с осторожным оптимизмом предположу, что [этот конфликт] закончится задолго до Рождества», — написал сенатор. Он уточнил, что речь идет о католическом Рождестве, которое отмечается 25 декабря.

Грэм также отметил, что в случае срыва переговоров Трамп должен будет ужесточить политику в отношении стран, покупающих российскую нефть. По словам американского политика, в этом случае лидер США не откажется от введения санкций против торговых партнеров Москвы.

Конец конфликта не за горами

На Украине считают, что завершение военного конфликта между Москвой и Киевом может наступить в ближайшее время. Такое мнение выразила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире «Украинского Радио». «Мне известна определенная информация, что конец [конфликта] не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем», — подчеркнула Тимошенко в интервью радиостанции.

СВО вряд ли завершится до 2027 года

Военный обозреватель издания «БИЗНЕС Online» Никита Юрченко в своей авторской колонке, однако, отметил, что значительных боевых действий в оставшиеся месяцы текущего года ожидать не приходится. В связи с этим, по мнению эксперта, весьма вероятно, что завершения специальной военной операции в 2025 году не произойдет, и маловероятно, что СВО окончится до конца 2026 года.

Как может закончиться СВО

Переговоры о будущем Украины могут привести к разделу страны и потере территорий, сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных и украинских политиков. По данным издания, имеют место два основных сценария завершения конфликт, которые предполагают фактическое закрепление нынешней линии фронта и передачу Москве уже занятых территорий.

