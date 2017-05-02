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Главные новости Челябинской области
19:35  02 мая 2017 0

«Неделя смога» объявлена в Челябинске. Предприятия и экологи обменялись заявлениями

Смог над Челябинском, проспект ленина, смог над челябинском
За прошедший день концентрация гари в Челябинске ощутимо возрослаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Смог накрыл Челябинск
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Смог и удушливый запах не покинут Челябинск до середины среды, 3 мая. МЧС продлил предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) 1 степени опасности до 14:00 следующего дня в областном центре, а также в Карабаше и Коркино.

К уже привычным рекомендациям (пользоваться защитными масками, не употреблять алкоголь и газировку и по возможности не выходить из загерметизированных квартир) добавился совет обращаться к врачам при постоянной одышке, кашле и бессоннице.

Жаловаться на висящую в воздухе гарь горожане начали еще 30 апреля. Экологи получают десятки обращений на выбросы предприятий, пользующихся праздниками и отсутствием на работе контролеров надзорных органов. Одним из виновников происходящего называют Челябинский металлургический комбинат, сообщил «URA.RU» директор экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

На предприятии эти подозрения категорически отвергли. «Челябинские предприятия группы „Мечел“ в связи с объявленным в городе с 30 апреля периодом неблагоприятных метеорологических условий переведены на особый режим работы. Все мероприятия по снижению экологической нагрузки выполняются в полном объеме. Дополнительные проверки газоочистных систем показали, что в этот период отклонений в технологических режимах работы оборудования не было», — заявил «URA.RU» руководитель PR-служб по Уральскому региону «Мечела» Оксана Агапова.

Ранее с обвинениями в адрес «Мечела» выступал Роспотребнадзор, однако компании удалось доказать неправоту ведомства. Несколько позже областной полицейский главк заявил о возбуждении уголовного дела по факту загрязнения атмосферы, однако перспективы его до сих пор остаются неизвестными.

Владимир Васин
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