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02 мая 2017
20:11  02 мая 2017 0

Повестки в военкомат будут рассылать по электронной почте

Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, военкомат, призывная комиссия, медосмотр, воинский учет
Теперь повестку можно получить по ИнтернетуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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В Госдуму группой сенаторов во главе с Виктором Озеровым внесен законопроект о рассылке повесток в военкомат через электронную почту.

Согласно новым поправкам, при постановке на воинский учет молодые люди будут сообщать свой адрес электронной почты, на который им будут высылать повестки, подписанные электронной подписью военного комиссара или уполномоченного лица. Законопроект размещен на официальном сайте Госдумы.

Игнорирование повестки, полученной по электронной почте, и неявки в военкомат, будет наказываться по закону.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2016 году военные комиссариаты не смогли оповестить о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу более 110 тыс. призывников, что составляет почти 36% от количества призванных граждан.

Кроме того, сенаторы предлагают дать право призывникам, которые признаны ограниченно годными, до 27 лет после выздоровления повторно пройти обследование, чтобы пройти службу по призыву.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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