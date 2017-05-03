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Главные новости Челябинской области
09:23  03 мая 2017 1

Попытка номер два. В проблемном челябинском районе меняют главу

Туган Жер региональный фестиваль казахского национального творчества Чесма Челябинск, серков александр
Победитель Александра Серкова не задержался в кресле главы районаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Конкурсы на глав в Челябинской области
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В Чесменском районе стартуют выборы, сообщили «URA.RU» в управлении внутренней политики правительства Челябинской области. 3 мая депутаты районного собрания утвердят положение о конкурсе на пост главы района, а сам конкурс будет объявлен 5 мая.

По информации «URA.RU», процесс не займет много времени, и уже в середине июня муниципалитет обзаведется новым руководителем. Пока фаворитом называют Андрея Хренова, работавшего заместителем главы района при Викторе Литовченко.

После того, как Литовченко принял предложение стать ректором сначала Челябинской государственной агроинженерной академии (а затем и объединенного вуза — Южно-Уральского государственного аграрного университета) считавшийся успешным район превратился в генератор проблем. Сменивший Литовченко Александр Серков в 2016 году неожиданно для себя проиграл выборы предпринимателю Сергею Давыдову. Но уже 20 апреля Давыдов попросил отставки, собравшись перебраться на работу в Челябинск.

Сейчас муниципалитетом руководит в статусе и. о. замглавы по социальным вопросам Татьяна Жморщук.

Алексей Шумов
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