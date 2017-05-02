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02 мая 2017
22:01  02 мая 2017 1

Путин заявил, что Киев отделяет Донбасс от Украины

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Президент обвинил Киев от блокаде ДНР и ЛНРФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что с помощью блокады Киев сам отделяет Донбасс от Украины.

«Это именно украинские власти организовали блокаду этих территорий, — подчеркнул глава государства. — Там никто не вводил рубль в качестве альтернативной валюты, просто киевские власти, по сути, изъяли из оборота национальную украинскую валюту гривну».

По словам Путина, Россия поставляет множество товаров для украинской промышленности, так как Киев спровоцировал ситуацию, в которой представители самопровозглашенных республик вынуждены искать альтернативные варианты, пишет «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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