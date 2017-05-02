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02 мая 2017
22:00  02 мая 2017 5

В Сети удивились тому, как изменился Сурков. ФОТО

Владислав Сурков, сурков владислав
Так Сурков выглядел раньшеФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сети обсуждают свежее фото Владислава Суркова. В Сочи помощника президента запечатлели фотографы «Коммерсанта». Помощник президента серьезно похудел и вообще мало напоминает себя прежнего.

Снимок, сделанный журналистами, в частности, удивил главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. «Это Сурков. Сурков???!!! Сурков. Вот что Нуланд с нашими мальчиками делает. Вампирша госдеповская», — прокомментировал Венедиктов фотографию «Коммерсанта».

«Это, что правда или фейк? Два разных человека», — пишут в комментариях.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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