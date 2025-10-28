Ушел из жизни актер сериала «Полицейский с Рублевки»

В последние недели жизни артист находился в состоянии комы Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Скончался российский актер Роман Попов, известный по роли в сериале «Полицейский с Рублевки». Он умер на 41-м году жизни после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием. Об этом сообщает источник.

«На 41-м году умер актер Роман Попов», — передает источник «112». Причиной смерти актера стал рак головного мозга. Кардинальные проблемы со здоровьем появились еще в 2018 году, когда ему впервые поставили диагноз. Тогда опухоль удалось удалить, состояние стабилизировалось, и Роман продолжил карьеру.

Однако спустя семь лет после лечения болезнь вернулась в более тяжелой форме. В июне 2025 года Попов перенес судорожный приступ, но отказался от госпитализации, надеясь вернуться на съемочную площадку. Позднее артист полностью ослеп в результате прогрессирования заболевания. В последние недели жизни артист находился в состоянии комы и был подключен к аппаратам жизнеобеспечения.

Продолжение после рекламы