Лавров выразил надежду, что Трамп хочет мира на Украине

28 октября 2025 в 16:16
Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что президент США Дональд Трамп будет отстаивать установление устойчивого мира на территории Украины, а не поддерживать дальнейшее финансирование украинских властей и поставки вооружений Киеву. По словам Лаврова, Москва рассчитывает, что приоритетом для Трампа станет достижение долгосрочного урегулирования конфликта, а не создание условий для увеличения военной и финансовой поддержки украинского режима.

