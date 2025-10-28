Лавров выразил надежду, что Трамп хочет мира на Украине
28 октября 2025 в 16:16
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что президент США Дональд Трамп будет отстаивать установление устойчивого мира на территории Украины, а не поддерживать дальнейшее финансирование украинских властей и поставки вооружений Киеву. По словам Лаврова, Москва рассчитывает, что приоритетом для Трампа станет достижение долгосрочного урегулирования конфликта, а не создание условий для увеличения военной и финансовой поддержки украинского режима.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал