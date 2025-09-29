У участников СВО появились новые льготы: полный список на 2025 год

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий трудовые договоры для участников СВО, временно утративших трудоспособность после возвращения со службы. По закону, нововведения распространяются на военнослужащих и государственных гражданских служащих, вернувшихся из зоны СВО и оформивших больничный лист.
Закон устанавливает порядок выплат пособия по временной нетрудоспособности. О том, какие льготы есть у участников СВО — в материале URA.RU.
Какие категории граждан имеют право на льготы
Право на льготы имеют не только мобилизованные граждане и контрактники, но и добровольцы. В этот список также попадают военнослужащие срочной службы, которые заключили контракт сроком от одного года. Дополнительно поддержку получают отдельные подразделения Росгвардии, выполняющие задачи в зоне СВО, а также иностранные граждане, подписавшие контракт на участие в военной операции.
Банковские льготы
Военнослужащим предоставлены банковские льготы, позволяющие оформить кредитные каникулы на потребительские и ипотечные займы. Участники СВО могут временно приостановить выплаты по кредитам без начисления процентов за просрочку, а также воспользоваться дистанционным оформлением через мобильные приложения банков.
Уточняется, что после завершения участия в спецоперации предусмотрен дополнительный 30-дневный льготный период. Помимо кредитных каникул, для военнослужащих предусмотрена возможность полного списания долгов по кредитам. Этой льготой могут воспользоваться лица, в отношении которых до 1 декабря 2024 года был вынесен судебный акт о взыскании задолженности и возбуждено исполнительное производство. Необходимое условие — контракт с Министерством обороны должен быть заключен после 1 декабря 2024 года.
Выплаты для семей военнослужащих
Семьи участников спецоперации могут рассчитывать на государственные льготы, включая пенсии по потере кормильца, ежемесячные выплаты и компенсации на ремонт жилья. В случае гибели военнослужащего на иждивении его семьи назначается пенсия по потере кормильца. Это право имеют не только несовершеннолетние или учащиеся дети, но и другие иждивенцы.
Помимо этого вдовы, родители и дети ветеранов боевых действий могут оформить отдельную ежемесячную выплату в размере около 2,2 тысячи рублей. Если доход семьи ниже прожиточного минимума, в Соцфонде рекомендуют подать заявление на дополнительное социальное пособие.
Дополнительно семьи участников СВО могут претендовать на выплату на ремонт частного дома. Такое пособие предоставляется не чаще одного раза в десять лет и только владельцам частных домов, находящихся в их собственности. Размер выплаты рассчитывается индивидуально — с учетом площади жилья и числа зарегистрированных жильцов.
Участникам СВО не выставляют пени за просрочку платежей по ЖКХ
Участники СВО освобождены от начисления пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Мера поддержки действует вне зависимости от того, когда военнослужащий уведомил поставщиков услуг о своем участии в СВО. Это правило распространяется на все основные коммунальные услуги, включая подачу газа, воды и электроэнергии. Также подчеркивается, что отключение коммунальных ресурсов за просрочку платежей для участников СВО запрещено.
Отсрочка по налогам
Семьи военнослужащих и участники спецоперации получили право на некоторые налоговые льготы. Нововведения касаются как действующих военнослужащих, так и граждан, вернувшихся с контрактной службы. Военные могут воспользоваться отсрочкой по налогам, которые обычно удерживает работодатель, а также по налогу на прибыль организаций и страховым взносам.
Также действует имущественная льгота: налог не взимается с одного объекта недвижимости каждой категории — квартиры, дома, гаража, земельного участка или автомобиля. Исключение составляют объекты, используемые в предпринимательской деятельности.
Для бойцов сохраняются все трудовые гарантии
Для военных сохраняются все трудовые гарантии на период прохождения службы с 21 сентября 2022 года. Сотрудники, призванные по мобилизации или подписавшие контракт, не теряют рабочее место — после завершения службы они могут вернуться на прежнюю должность.
Отмечается, что трудовой стаж участников СВО учитывается в двойном размере, а сокращение их ставок запрещено на время прохождения службы. Также после возвращения из зоны конфликта работник вправе использовать скопившийся отпуск в течение шести месяцев. Работодатель обязан выплатить соответствующие отпускные.
Помощь для ветеранов боевых действий
Бойцы спецоперации автоматически получают статус ветерана боевых действий. Военнослужащим предоставляется ежемесячная доплата к пенсии, которая ежегодно индексируется и сейчас составляет около 4 тысяч рублей, а также компенсация половины оплаты за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт.
Ветераны также сохраняют возможность пользоваться ведомственными поликлиниками, к которым были приписаны во время службы. Им предоставляются бесплатные протезы (за исключением зубных, но в ряде регионов эта норма расширена). Также все спортивные и культурные организации, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать ветеранов боевых действий вне очереди.
