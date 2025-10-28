ГД одобрила законопрект о бесплатном образовании для участников СВО
28 октября 2025 в 16:22
Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий предоставление бесплатного второго среднего образования для участников специальной военной операции. Трансляция заседания ведется на сайте ведомства.
