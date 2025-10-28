Экс-замминистра Паршин сядет на 9 лет за взятку в особо крупном размере

Приговор в отношении экс-замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Паршина вступил в силу Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вступил в силу приговор Хамовнического суда Москвы по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра цифрового развития России Максима Паршина и экс-гендиректора ООО «БФТ-Холдинг» Александра Моносова. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Оба фигуранта признаны виновными в получении и даче взятки в особо крупном размере соответственно (ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Ранее суд назначил Максиму Паршину девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 315 миллионов рублей, а также запрет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на шесть лет. Кроме того, он лишен классного чина действительного государственного советника РФ III класса. Александру Моносову присуждено 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом также в 315 миллионов рублей, передает РАПСИ.

Основанием для уголовного преследования стало установление факта, что Максим Паршин, занимая высокую должность в Минцифры, за обещанное денежное вознаграждение оказывал содействие Александру Моносову в лоббировании получения коммерческими организациями, которых тот представлял, грантов Российского фонда развития информационных технологий на сумму 449 миллионов рублей. «Своим подчиненным, не осведомленным о незаконных договоренностях, Паршин давал различные указания, направленные на достижение конкретного результата в пользу этих организаций» — указано в сообщении пресс-службы СК РФ.

Сообщается, что в 2023 году он получил часть взятки в размере 3,75 миллиона рублей от представителя ряда коммерческих организаций. После передачи денег фигуранты были задержаны с поличным сотрудниками ФСБ России.