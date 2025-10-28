«Подарки Понаровской, удивление от «Лесоповала»: солист «Динамита» — о настрое перед финалом «Суперстара»

Группа «Динамит» - один из лидеров шоу «Суперстар» Фото: пресс-служба НТВ

Группа «Динамит» в нынешнем сезоне «Суперстара» считается одним из лидеров проекта. От их выступлений в восторге не только Ирина Понаровская и Лера Кудрявцева, но и даже строгий Сергей Соседов. Незадолго до финала шоу солист «Динамита» Илья Зудин откровенно рассказал корреспонденту URA.RU о сложностях проекта, неожиданном похудении и подарках Ирины Понаровской.

Перед финальной схваткой «Динамит» находится на третьем месте. От первого места в турнирной таблице их отделяет всего два очка. По меркам «Суперстара», где, как известно, в финалах часто происходят разные неожиданности, — сущие пустяки.

«На проекте очень весело: мне все очень нравится, — говорит Илья. — У Вадима Такменева — собралась потрясающая команда, которая работает на результат. А когда команда работает на результат, то он и получается».

Какой момент на шоу для вас был самым сложным?

Их было, наверное, два. Когда мы пели песни «Море» и «Черный ворон». Они очень эмоциональные. Я сам по себе человек веселый и на сцене привык веселиться. А здесь надо было прочувствовать несколько другие эмоции. Это на самом деле очень сложно. Я люблю музыкальную литературу, изучаю библию песни.

И вот, когда я изучил библию песни «Черный ворон», я был поражен. Многие думают, что это — застольная композиция. А на самом деле эта песня поминальная, с очень серьезным подтекстом, смертельным. Очень сложно эмоционально было ее исполнять. Тем более ввиду тех событий, которые сейчас происходят в мире.

Участники рассказывают, что перед стартом «Суперстара» активно приводят себя в форму. Многие сидят на диетах. Вы как готовились к съемкам?

А я худею во время «Суперстара». На самом деле это достаточно сложная работа. У нас много репетиций, прогонов, съемок… Плюс работа с хореографом, с коучами вокальными, записи в студии… Тратится много энергии. Я впервые в своей жизни за последние двадцать лет на весах увидел цифру 94,6 кг.

До «Суперстара» сколько было?

А было сто килограммов (улыбается).

Как вам члены жюри? Ирина Понаровская в этом сезоне впервые появилась на проекте…

Ирина Витальевна — потрясающий человек, замечательный музыкант. Если честно, я ее комментариев боялся больше всего. Потому что я к словам Ирины Витальевны отношусь очень внимательно. Она человек с потрясающим музыкальным образованием. Надо внимать всему, что она говорит.

члены жюри ВИА «Суперстар» второго сезона Фото: пресс-служба НТВ

Но она вас, по-моему, особо и не критиковала в этом сезоне…

Нет. Она даже подарила нам несколько «фишечных» фраз. Например, «Вери секси, очень найс» (смеется).

Это дорогого стоит!

Конечно, дорогого стоит. Тем более, от такой красивой музыкальной женщины.

Сергея Соседова не хотелось придушить?

Придушить — нет. Я же — мирный человек. Но иногда его слова меня нервировали. Было обидно очень, когда он позволял нелицеприятные слова в адрес «Блестящих», например. Я считаю, что мужчина на телевидении не имеет права так говорить.

Лера Кудрявцева как вам? Зрители отмечают, что она более спокойная стала в этом сезоне…

Лерочка замечательная. Я ее обожаю. Она действительно потрясающая. У нее прекрасное чувство юмора. Кто ее не знает, может подумать, что она находится в образе. А она очень часто просто прикалывается. Лера в жизни очень легкая, интересная, классная.

Нам Надя Ручка из «Блестящих» рассказывала, что на проекте нет никакой конкуренции между участниками. Вы тоже ее не ощущаете?

Нет, не ощущаю. Дело в том, что вся команда «Суперстара» — единомышленники, которые всегда поддерживают участников. Там действительно нет конкуренции и закулисных игр. Мы все очень дружны между собой и прекрасно общаемся друг с другом. Хотя до проекта я некоторых не знал. Допустим, я очень рад знакомству с группой «Лесоповал». Я прямо открыл для себя ребят как потрясающих вокалистов. А еще как очень добрых и клевых пацанов.

Сейчас наступает самое жаркое время: впереди финал. Если не сможете одержать победу, расстроитесь?