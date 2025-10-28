Тупик в переговорах с Киевом и отправка французских войск на Украину: заявления Пескова 28 октября

Песков назвал тревожным данные СВР о намерении Франции ввести войска на Украину Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пауза в переговорном процессе по украинскому вопросу вызвана исключительно нежеланием Киева продолжать дальнейшие переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, украинские власти не ответили на предложения России о создании рабочих групп и согласовании проектов документов по урегулированию украинского конфликта.

Кроме того, Песков подчеркнул, что в Кремле считают тревожной информацию Службы внешней разведки (СВР) России об отправке войск Франции на Украину. По его словам, множество стран ЕС сейчас находятся в милитаристском мейнстриме. Эти другие заявления Пескова на встрече с журналистами 28 октября — в материале URA.RU.

Украина не желает вести переговоры

По словам представителя Кремля, украинская сторона не предоставила ответ на проекты документов и инициативы по созданию рабочих групп, выдвинутые Российской Федерацией. Приостановка переговоров по урегулированию ситуации в Украине связана с отсутствием заинтересованности Киева в дальнейшем ведении диалога.

«Возникшая пауза [в переговорах по Украине], она, собственно, вызвана нежеланием киевского режима продолжать этот переговорный процесс и нежеланием киевского режима отвечать на те вопросы, которые нам и были заданы, на проекты тех документов, которые нами были представлены, и на предложения о дальнейшем формате работы в составе различных групп. Все это оставлено без ответа», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков также добавил, что российская сторона, в свою очередь, не имеет возможности оценить перспективу возобновления переговоров между РФ и Украиной. По его словам, Киев часто просит деньги и тратит их так, что потом невозможно узнать, куда они делись.

«Киевский режим умеет всемирно клянчить деньги, умеет тратить деньги так, что потом никаких следов найти невозможно. И думаю, что они будут продолжать эту практику, конечно же, и не один, и не два, и не три года. И здесь европейцам нужно будет приготовиться к тому, что если они будут так же, как сейчас, продолжать в отношениях с киевским режимом, придется раскошеливаться все дольше и все больше», — сообщил Песков.

В Европе задумались о создании антиукраинского альянса

В Евросоюзе есть страны, которые заботятся о защите интересов своих граждан. Такое заявление пресс-секретаря президента РФ прозвучало в ответ на сообщения о планах Венгрии, Словакии и Чехии создать отдельный союз внутри ЕС, который придерживается скептической позиции в отношении Украины.

«Есть те [страны], пускай они малочисленные, но группа стран, которые преследует цель защиты своих интересов, им сложно, их давят, подавляют их активность. Посмотрим, как будет дальше», — отметил Песков.

Кроме того, в Евросоюзе усиливаются внутренние противоречия, что становится все более очевидным, заявил Песков. Так он прокомментировал намерения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана укрепить взаимодействие с Робертом Фицо, возглавляющим движение ANO («Акция недовольных граждан»), а также с премьер-министром Словакии Андреем Бабишем.

Страны ЕС находятся на пути милитаризованного мейнстрима

Представитель Кремля также отметил, что сейчас некоторые страны ЕС идут по пути милитаризованного мейнстрима. В частности, по его словам, конфискация российских активов или принятие Украины в ЕС принесет «много головной боли Европе». Эти действия в будущем возымеют негативный эффект для Европы, считает Песков.

«ЕС в подавляющем большинстве государств находятся в европейском мейнстриме милитаристком. <...> [Евросоюз] готовы делать опрометчивые шаги, которые принесут много головной боли ЕС. Будь то тема конфискации российских активов, будь то принятие в ЕС Украины», — поделился мнением пресс-секретарь главы российского государства.

Об отправке французских бойцов на Украину

Песков назвал тревожными данные о планах Франции ввести войска на Украину. Так он ответил на информацию от СВР России. Согласно данным российской разведки, Париж планирует направить на территорию Украины воинский контингент численностью приблизительно две тысячи человек. Сообщается, что французские подразделения уже размещены в приграничных с Украиной регионах Польши, где проходят этап боевого слаживания. В случае раскрытия этих намерений Париж собирается объявить, что речь идет исключительно о небольшой группе инструкторов, направляемых для подготовки украинских военнослужащих.

Представитель Кремля также отметил, что ВС РФ в зоне спецоперации постоянно слышать зарубежную речь в своих рациях. Это, по его мнению, свидетельствует о наличии иностранных солдат на фронте.

Заявление Туска об ударах по объектам РФ

Заявления премьер-министра Польши Дональда Туска относительно права Украины наносить удары по российским объектам в Европе должны вызывать обеспокоенность, прежде всего, у европейских государств. Так Песков ответил на вопрос том, рассматривают ли в Кремле такие заявления как предоставление Киеву «зеленого света» для подобных действий.

«Слова Туска, наверное, должны быть услышаны прежде всего в Брюсселе и в европейских столицах. Честно говоря, конечно, наверное, на месте европейцев любой здравомыслящий человек испытывал бы опасения — стоит ли быть в таком тесном союзе с государством, оправдывающим терроризм и отстаивающим право других государств на террористические действия. Тема — актуальная для размышлений, но почему-то все европейцы абстрагируются от этих слов, хотя слова, конечно, весьма и весьма примечательные», — подчеркнул Песков.

Планируется ли встреча Путина и Ким Чен Ына в РФ

Глава российского государства пока не планирует встречу с северокорейским лидеров в России. Как отметил представитель Кремля, в ходе переговоров Путина и Цой Сон Хи были затронуты другие аспекты. В частности, планы развития дружбы РФ и КНДР.

О торговых отношениях России с Индией и Китаем

Россия имеет торговые отношения со многими странами, в том числе и с Индией и Китаем. Песков рассказал, что российские энергоносители имеют стратегическое значение для многих стран, они привлекательны и конкурентоспособны. Поэтому странам-партнерам РФ самим предстоит решать, насколько они заинтересованы в закупке такой продукции.

Также представитель Кремя добавил, что российская сторона выразила одобрение предложению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Последний предложил обсудить с главой Белого дома Дональдом Трампом вопроса антироссийских санкций, затрагивающих нефтяной рынок.

