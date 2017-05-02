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02 мая 2017
22:14  02 мая 2017 2

В Минобороны РФ назвали «сказочниками» экспертов, заявивших о сбросе «советской бомбы» в Сирии

Волонтер Евгений Ганеев в Сирии, Сирия, ганеев евгений, хомс
В Минбороны не согласились с выводами западных правозащитников по СирииФото: Евгений Ганеев
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Представители Минобороны России назвали «экспертов», заявивших об атаке «советской бомбы» на Хан-Шейхун, «сказочниками».

По словам специалистов военного ведомства, боеприпасы типа ХАБ-250 давно уничтожены, кроме того, они никогда не вывозились за пределы СССР, пишет агентство Nation News.

Также российские военные заявили, что подобные боеприпасы никогда не заряжались зарином, так как не были приспособлены для этого. Что произошло в Хан-Шейхуне, сможет определить лишь комиссия из экспертов.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch разместила на своем сайте доклад, в котором прямо утверждается, что при химатаке в сирийской провинции Идлиб были использованы авиабомбы советского производства, сообщает «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
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