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03 мая 2017
02 мая 2017
23:54  02 мая 2017 2

В РПЦ раскритиковали «Матильду» Учителя за пошлость

Масленица, народный бунт, чучело масленицы, синий кит, глонасс, император Николай второй , николай II, император николай второй, бюст императора николая второго
РПЦ не устроило, как наследник престола представлен в картинеФото: depositphotos.com © URA.RU

Представитель Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев) раскритиковал новый фильм Алексея Учителя «Матильда», посвященный последнему русскому императору Николаю II.

Свое мнение митрополит лично высказал режиссеру Учителю, которого реакция представителя РПЦ расстроила. Не устроила миртрополита пошлость, с которой, как считает представитель РПЦ, автор рассказывает о любовном увлечении представителя царской династии, пишет «Ридус».

«Бегает по сцене Мариинского театра эта балерина. У нее срывается лифчик, и появляется обнаженная грудь. И вот она с этой грудью бегает, наследник сидит в царской ложе и сразу же возбужденно привстает с кресла. Вот с этой пошлости начинается, и так весь фильм продолжается», — описал вкратце суть фильма митрополит Илларион.

Премьера фильма намечена на осень 2017 года в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Бюджет картины составил 25 млн долларов. Главные роли сыграли европейские актеры.

Лев Истомин
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