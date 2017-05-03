Региональных чиновников заставят отчитываться перед депутатами Заксобраний

07:39 03 мая 2017 0

Чиновников обяжут регулярно отчитываться перед региональными депутатами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В региональных Заксобраниях будут введены «правительственные часы», в ходе которых руководство территориальных подразделений министерств и ведомств должно будет отчитываться о своей работе перед депутатами. Авторами законопроекта стали спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

По мнению Матвиенко, эффективное управление страной невозможно без четкого взаимодействия законодательной и исполнительной властей, которого на уровне субъектов «пока нет», пишет «Коммерсант». Депутат Госдумы Павел Крашенинников подчеркнул, что в первую очередь отчет региональных властей нужен не парламентариям, а рядовым гражданам. «Когда есть проблема, например лес горит, граждане не должны разбираться, чья эта компетенция — федеральная или региональная», — считает народный избранник.

Крашенинников также уточнил, что законопроектом вносятся изменения, закрепляющие право федеральных парламентариев «на прием в первоочередном порядке» должностными лицами органов власти разных уровней. По его словам, это положение касается госорганов, не относящихся ни к одной из ветвей власти, например, ЦИК, Генпрокуратура РФ, СКР, Счетная палата.

Депутат от КПРФ Юрий Синельщиков идею спикеров Госдумы и Совфеда раскритиковал, считая, что «правительственные часы» в региональных парламентах будут бессмысленными и скучными, так как 90% мандатов в регионах находится у «Единой России». «Погладят министра по головке, и все», — делает вывод коммунист.