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03 мая 2017
02 мая 2017
07:39  03 мая 2017 0

Региональных чиновников заставят отчитываться перед депутатами Заксобраний

Заседание заксобрания Свердловской области. Екатеринбург, депутат, трибуна, чиновник, герб, выступление, заксобрание со
Чиновников обяжут регулярно отчитываться перед региональными депутатамиФото: Александр Мамаев © URA.RU

В региональных Заксобраниях будут введены «правительственные часы», в ходе которых руководство территориальных подразделений министерств и ведомств должно будет отчитываться о своей работе перед депутатами. Авторами законопроекта стали спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

По мнению Матвиенко, эффективное управление страной невозможно без четкого взаимодействия законодательной и исполнительной властей, которого на уровне субъектов «пока нет», пишет «Коммерсант». Депутат Госдумы Павел Крашенинников подчеркнул, что в первую очередь отчет региональных властей нужен не парламентариям, а рядовым гражданам. «Когда есть проблема, например лес горит, граждане не должны разбираться, чья эта компетенция — федеральная или региональная», — считает народный избранник.

Крашенинников также уточнил, что законопроектом вносятся изменения, закрепляющие право федеральных парламентариев «на прием в первоочередном порядке» должностными лицами органов власти разных уровней. По его словам, это положение касается госорганов, не относящихся ни к одной из ветвей власти, например, ЦИК, Генпрокуратура РФ, СКР, Счетная палата.

Депутат от КПРФ Юрий Синельщиков идею спикеров Госдумы и Совфеда раскритиковал, считая, что «правительственные часы» в региональных парламентах будут бессмысленными и скучными, так как 90% мандатов в регионах находится у «Единой России». «Погладят министра по головке, и все», — делает вывод коммунист.

Нина Калинина
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