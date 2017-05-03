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03 мая 2017
02 мая 2017
08:12  03 мая 2017 0

Перед крахом у банка РПЦ из кассы пропали 5 млрд рублей

Банк
Из кассы банка "Пересвет" пропали миллиардыФото: Владимир Андреев © URA.RU

В проблемном банке «Пересвет», принадлежащем Русской православной церкви, вскрылась пропажа 5 млрд рублей из кассы. Введенная в банк временная администрация выяснила, что денежные средства выдавались «под честное слово» неустановленным лицам, которые не возвращали их обратно в «Пересвет».

Было установлено, что из кассы банка пропало около 780 млн рублей, примерно 50 млн долларов и 25 млн евро, пишут «Ведомости», ссылаясь на кредитора банка и финансиста, знакомых с расследованием Центробанка.

Собеседник издания сообщил, что деньги из кассы выдавались под расписки и под отчет, однако в банк не возвращались. При этом установить лицо, которому выдавались огромные суммы, так и не удалось — документы были не подписаны. Временной администрации кассиры признались, что выдавали деньги под «честное слово».

Аудиторы банка в отчете отмечают, что недостача из кассы «Пересвета» была отражена в отчетности на 1 января, но объяснить ее в подразделениях внутреннего контроля и риск-менеджмента также не смогли.

В сентябре прошлого года агентство Fitch указало, что банк активно кредитует компании без признаков реальной деятельности, пишет РБК. После этого «Пересвет» ограничил выдачу вкладов граждан суммой до 100 тысяч рублей. ЦБ принял решение ввести в банк временную администрацию и взял курс на санирование «Пересвета».

Нина Калинина
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