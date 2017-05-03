{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,95
Динамика за 2 недели
Евро 62,15
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 мая 2017
10:23  03 мая 2017 0

«У этого урода надо забрать золотую медаль». Павлюченко обругал футболиста «Локомотива» после драки

Экскурсия Романа Павлюченко по Екатеринбургу, павлюченко роман
Павлюченко рассказал о причине драки на футбольном полеФото: Анна Майорова © URA.RU

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко жестко обругал игрока московского «Локомотива» Ари (Бразилия), который участвовал в массовой драке футболистов во время финала Кубка России в Сочи. После встречи, которая закончилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников», Павлюченко пообещал, что бразилец ответит за свой поступок.

«Я заходил к судьям, показывал этот момент с дракой. У этого урода Ари надо забрать золотую медаль. Таких уродов надо из страны гнать, которые подбегают к человеку и бьют сзади по голове исподтишка. Это делают только конченые футболисты. Так и напишите. За это он еще ответит. Приедет в Екатеринбург и получит. Такие вещи недопустимы. Надо дисквалифицировать его пожизненно. Не только в Кубке, но и в чемпионате дать ему игр 15 за то, что он сделал. Он и в „Краснодаре“ был таким же …. И сейчас в „Локомотиве“ Ари ведет себя как тварь. За это он должен быть наказан», — привел слова Павлюченко «Матч ТВ».

Драка на футбольном поле началась под конец матча с того, что капитан «Урала» Артем Фидлер стал бодаться с игроком противоположной команды. После этого в конфликт ввязались другие игроки. Павлюченко заявил, что у Фидлера была веская причина для стычки.

«Да, Артем начал распускать руки. Но когда [Джефферсон] Фарфан, который три дня в России, уже научился матом говорить за семью — на маму, на папу, так ведь тоже нельзя, — сказал игрок. — При этом я поздравлю „Локомотив“, они заслужили сегодня победу».

Получить комментарий в пресс-службе «Урала» журналисту «URA.RU» оперативно не удалось — телефон пресс-секретаря недоступен.

17 мая «Урал» в Екатеринбурге будет играть с «Локомотивом» в рамках чемпионата России по футболу.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров