10:23 03 мая 2017 0

Павлюченко рассказал о причине драки на футбольном поле Фото: Анна Майорова © URA.RU

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко жестко обругал игрока московского «Локомотива» Ари (Бразилия), который участвовал в массовой драке футболистов во время финала Кубка России в Сочи. После встречи, которая закончилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников», Павлюченко пообещал, что бразилец ответит за свой поступок.

«Я заходил к судьям, показывал этот момент с дракой. У этого урода Ари надо забрать золотую медаль. Таких уродов надо из страны гнать, которые подбегают к человеку и бьют сзади по голове исподтишка. Это делают только конченые футболисты. Так и напишите. За это он еще ответит. Приедет в Екатеринбург и получит. Такие вещи недопустимы. Надо дисквалифицировать его пожизненно. Не только в Кубке, но и в чемпионате дать ему игр 15 за то, что он сделал. Он и в „Краснодаре“ был таким же …. И сейчас в „Локомотиве“ Ари ведет себя как тварь. За это он должен быть наказан», — привел слова Павлюченко «Матч ТВ».

Драка на футбольном поле началась под конец матча с того, что капитан «Урала» Артем Фидлер стал бодаться с игроком противоположной команды. После этого в конфликт ввязались другие игроки. Павлюченко заявил, что у Фидлера была веская причина для стычки.

«Да, Артем начал распускать руки. Но когда [Джефферсон] Фарфан, который три дня в России, уже научился матом говорить за семью — на маму, на папу, так ведь тоже нельзя, — сказал игрок. — При этом я поздравлю „Локомотив“, они заслужили сегодня победу».

Получить комментарий в пресс-службе «Урала» журналисту «URA.RU» оперативно не удалось — телефон пресс-секретаря недоступен.

17 мая «Урал» в Екатеринбурге будет играть с «Локомотивом» в рамках чемпионата России по футболу.