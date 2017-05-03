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30 апреля 2017
29 апреля 2017
10:49  03 мая 2017 0

Школьный забор в ХМАО упал на ребенка по вине другого подростка. ФОТО

Здания таблички. Ханты-Мансийск., следственный комитет хмао
В следственном комитете установили обстоятельства резонансного ЧПФото: Александр Елизаров © URA.RU

Следственный комитет проводит проверку по факту падения школьного забора на 11-летнего мальчика. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным югорского СКР, вечером 2 мая 11-летний мальчик катался на велосипеде со своими друзьями на территории школы №15. Когда ребенок стоял возле школьного забора, со стороны улицы на забор начал залезать другой подросток, после чего секция металлического ограждения обрушилась и придавила мальчика. Ребенок был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Фото: группа «К-Информ», «ВКонтакте»

СКР проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «халатность». Следователи оценят действия лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания учащихся на территории школы. Как ранее сообщало «URA.RU», заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов в связи с происшествием поручил главе Сургуте провести проверку в отношении работников школы.

Руководителям всех муниципалитетов также поручено оценить состояние спортивных объектов на территории образовательных учреждений и взять вопросы безопасности под личный контроль.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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