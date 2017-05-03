13:16 03 мая 2017 0

Ученые узнали правду об эволюции куриц Фото: Илья Московец © URA.RU

Ученые установили, что значимые изменения в геноме домашних кур и увеличение количества их останков около тысячи лет назад совпадают с распространением христианства на территории Европы. Ограничения в питании, которые установила религия, способствовали этому. Итоги исследования опубликовал журнал Molecular Biology and Evolution.

Анализ показал, что приблизительно в 920 году н. э. у куриц появились вариации генов, которые увеличивают количество откладываемых яиц, но уменьшают агрессивность и страх перед человеком, сообщает «Газета.Ru» Кроме того, в указанный период серьезно возросло поголовье одомашненной птицы.

Данные процессы совпадают с изменениями, которые происходили в европейском обществе. Росли города и распространялось христианство, которое запрещало использовать в пищу мясо четвероногих животных во время поста. Эти изменения повлекли за собой селекцию птиц и, как следствие, их эволюцию.

Один из авторов исследования рассказывает, что большой рост количества куриц был вызван практикой поста у монахов-бенедиктинцев, которым разрешалось употреблять в пищу мясо курицы во время постных периодов. Европа приняла эти правила около 1000 года н. э.