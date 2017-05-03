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03 мая 2017
02 мая 2017
Главные новости Свердловской области
13:29  03 мая 2017 1

Привет Соколовскому? В новой серии «Симпсонов» ловят покемонов в церкви. ФОТО

Герои сериала иронизируют над верующими не меньше, чем уральский блогер
новость из сюжета:
Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
все новости сюжета

Американский сериал «Симпсоны» в очередной раз затронул тему оскорбления чувств верующих в новом эпизоде 28-го сезона. По сюжету Лиза и Гомер узнают об игре под названием Peekimon Get (аналог Pokemon Go), после чего отец семейства приступает к ловле покемонов прямо во время службы в церкви, где в этот момент проходит проповедь.

Также между персонажами происходит диалог с соответствующей острой шуткой. Священник Лавджой требует от присутствующих перестать играть в эту игру, в то время как торговец комиксами отвечает: «Слушай, эта игра есть или по крайней мере была в отличие от твоего Иисуса».

Кроме того, в серии обыгрываются опасные случаи, которые происходили с игроками: Гомер Симпсон, увлеченный игрой, заходит в радиоактивное помещение на атомной станции.

Священник в церкви остался недоволен игроками

Отметим, никакой ответственности за ловлю покемонов в церкви игроки не понесли.

Как писало «URA.RU» ранее, в столице Урала завершается процесс над блогером Русланом Соколовским, обвиняемым в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

29 апреля прокурор запросил для «ловца покемонов» в екатеринбургском Храме на Крови 3,5 года колонии.

Виктор Кудряшов
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