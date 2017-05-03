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Главные новости Пермского края
15:47  03 мая 2017 0

В Прикамье заключенную, которой требовалась госпитализация, оставили без лечения

Побег из спецучилища в Рефтинском., колючая проволока, запрет, забор, зона, колония, тюрьма, ограждение
Заключенные в Пермском крае нередко жалуются на то, что им не оказывают медицинскую помощьФото: Василий Гришин © URA.RU

В колонии Березников осужденная несколько лет не могла получить необходимую медицинскую помощь. Это уже не первый случай, когда в местах лишения свободы Пермского края нарушаются права заключенных. Ранее московские правозащитники сообщали, что в кунгурской ИК-18 отправляют на тяжелые работы осужденную по делу «Оборонсервиса» Юлию Ротанову.

К Уполномоченной по правам человека в Пермском крае Татьяне Марголиной обратилась женщина, отбывающая наказание в ИК-28 в Березниках. Еще до того, как она попала в колонию, ей поставили диагноз, который требует немедленного лечения. Оказавшись в 2011 году в ИК, она тут же обратилась за медицинской помощью, но ей ее так и не отказали. В 2014 и 2015 году в колонии проходили медкомиссии, в ходе которых врачи подтвердили необходимость госпитализации заключенной. Женщине нужна помощь гинеколога, но ей ее не предоставляли. В пресс-службе краевого омбудсмена диагноз не уточнили, но рассказали «URA.RU», что речь идет не об онкологическом заболевании.

Татьяна Марголина обратилась в Росздравнадзор. Ведомство обнаружило нарушения оказания медицинской помощи в колонии. Начальнику ИК-28 объявили выговор, а заключенную в скором времени этапируют в больницу.

Ранее столичные правозащитники пожаловались, что в кунгурской ИК-18 осужденную по делу «Оборонсервиса» Юлию Ротанову, которой диагностировали онкозаболевание, заставляют заниматься тяжелыми работами. Журналистка и общественница Зоя Светова на своей страничке в Facebook сообщила, что в колонии Ротанову заставили мыть туалеты и колоть лед. Однако пермские правозащитники жалоб от заключенной не получали.

Анна Белкина
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