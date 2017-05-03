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03 мая 2017
02 мая 2017
Главные новости Челябинской области
16:21  03 мая 2017 0

На Урале школьник избил сверстника живым ежом

Енотиха Дзеня и ёж Пых накануне Дня Сурка в Екатеринбургском зоопарке. Екатеринбург, животные, мимими, екатеринбургский зоопарк, еж пых, млекопитающие
Малолетний изувер с помощью животного нанес мальчику серьезные травмыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинский школьник избил одноклассника, используя в качестве оружия пойманного в лесу ежа. Пострадавшему предстоит трехмесячное лечение, сообщили «URA.RU» в отделе полиции Октябрьского района.

Инцидент произошел 21 апреля в селе Октябрьское. 12-летний мальчик во время прогулки нашел проснувшегося ежа и посадил его в авоську. Следующим, кто встретился подростку на свою беду, стал его 11-летний сверстник. Мальчики находились в ссоре друг с другом, и старший из них не преминул выместить зло на другом. Первый удар сумкой, в которой свернулся колючий клубок, прошел мимо цели, а вот второй оказался удачным. Острые колючки пробили кожу во многих местах, вскоре места проколов покраснели — и на них обратила внимание мать пострадавшего. Последовало обращение сначала в больницу, а потом и в полицию.

«Сейчас мальчик ходит в школу, травмы этому не мешают. Ранки не загноились, но, помимо обработки, потребуется длительное амбулаторное лечение, — рассказала корреспонденту „URA.RU“ специалист по связям с общественностью Октябрьского ОМВД Ольга Больных. — Тяжесть телесных повреждений должна определить медицинская экспертиза».

Скорее всего, разбирательство закончился постановкой на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Но не самого малолетнего обидчика ежей и одноклассников, а его матери. Для женщины это должно стать стимулом тщательней заниматься воспитанием сына.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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