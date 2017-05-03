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Главные новости Ямала
17:04  03 мая 2017 0

Дорожники назвали дату закрытия важной ледовой переправы на Ямале. Проезд уже затруднен. ФОТО

Обследование ледовой переправы Салехард -Лабытнанги и вездеходов на воздушных подушках. Салехард. 3 мая 2017г
Ледовая переправа в районе столиц Ямала моет закрыться в ближайшие дниФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ледовая переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги закроется со дня на день. По предварительным данным, автомобильный проезд по льду могут перекрыть уже с 6 мая, но все будет зависеть от погодных условий.

Главный инженер компании «Ямалавтодор» Сергей Козейчук отметил, что они будут работать до последнего, поскольку понимают важность этой переправы для столицы региона. В частности, сейчас дорожники ждут прихода товарного поезда, который везет продукты для салехардских магазинов. Переправа — единственный путь доставки их в пункт назначения.

«Закрытие переправы пока считаем нецелесообразным, потому что город почти на месяц останется без продуктов. Это тоже недопустимо», — сказал Сергей Козейчук.

Дорожники уже подготовились к межсезонью. Комиссия департамента транспорта и дорожного хозяйства вместе с журналистами побывала на переправе и проверила готовность к работе вездеходов на воздушных подушках.

Комиссия проехалась на «подушке» с салехардской стороны до Лабытнанги и обратно. Нареканий к состоянию трассы нет. Лед ровный, без торосов. Ничто не мешает безопасному движению вездехода.

Подушки начнут ходить, как только прекратится автомобильное сообщение. Курсировать они будут с 7 утра до 11 часов вечера с отправлениями каждые 20 минут.

Пока лед на Оби достаточно толстый и спокойно выдерживает автомобили. Однако уже введены ограничения. Выпускают на переправу только полноприводные авто. Это связано с тем, что уровень воды в реке поднимается и у берегов уже образовались глубокие лужи, которые могут преодолеть далеко не все машины.

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Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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