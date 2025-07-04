Стали известны подробности, из-за чего началась стрельба в Нальчике

Стрельба в Нальчике началась после остановки мужчины сотрудником ГИБДД на улице
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В Нальчике неизвестные напали на патруль, один человек ранен
В Нальчике неизвестные напали на патруль, один человек ранен Фото:
новость из сюжета
В Нальчике двое мужчин напали с ножом на сотрудника ДПС

Конфликт в Нальчике начался после того, как сотрудники ГИБДД остановили на улице мужчину. Он набросился на них с ножом.

«Гаишники одного типа остановили, и тот с ножом выскочил <...> Одного он пырнул, вроде», — сообщил очевидец в telegram-чате Кабардино-Балкарии. По его словам, после нападения к месту происшествия подъехал патрульный наряд, который вступил в перестрелку с подозреваемыми.

Ранее сообщалось, что в Нальчике (Кабардино-Балкария) произошла стрельба. Неизвестные совершили нападение на наряд дорожно-патрульной службы, один сотрудник полиции получил ранение

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Конфликт в Нальчике начался после того, как сотрудники ГИБДД остановили на улице мужчину. Он набросился на них с ножом. «Гаишники одного типа остановили, и тот с ножом выскочил <...> Одного он пырнул, вроде», — сообщил очевидец в telegram-чате Кабардино-Балкарии. По его словам, после нападения к месту происшествия подъехал патрульный наряд, который вступил в перестрелку с подозреваемыми. Ранее сообщалось, что в Нальчике (Кабардино-Балкария) произошла стрельба. Неизвестные совершили нападение на наряд дорожно-патрульной службы, один сотрудник полиции получил ранение. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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