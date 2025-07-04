04 июля 2025

Глава Кабардино-Балкарии срочно созвал совещание из-за ЧП в Нальчике

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Коков призвал доверять официальной информации
Коков призвал доверять официальной информации Фото:
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В Нальчике двое мужчин напали с ножом на сотрудника ДПС

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел экстренное совещание после покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов, совершенного сегодня, 4 июля, в Нальчике. Об этом он сообщил в своем официальном telegram-канале.

«В настоящее время врачи делают все возможное для спасения его жизни. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего», — отметил Коков. Он также обратился к жителям республики с просьбой доверять только официальным источникам информации, так как возможно появление ложных сведений и фейковых сообщений.

По словам главы региона, ситуация находится под контролем, и все профильные ведомства задействованы в расследовании инцидента. Коков подчеркнул, что органы правопорядка принимают меры для установления мотивов и поиска лиц, причастных к преступлению. О состоянии пострадавшего сотрудника и деталях случившегося пока не сообщается.

4 июля появилась информация о том, что в Нальчике в ходе нападения на экипаж ДПС был ранен сотрудник полиции. Коков сообщал, что нападавший, вооруженный холодным оружием, был нейтрализован, напоминает RT.

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Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел экстренное совещание после покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов, совершенного сегодня, 4 июля, в Нальчике. Об этом он сообщил в своем официальном telegram-канале. «В настоящее время врачи делают все возможное для спасения его жизни. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего», — отметил Коков. Он также обратился к жителям республики с просьбой доверять только официальным источникам информации, так как возможно появление ложных сведений и фейковых сообщений. По словам главы региона, ситуация находится под контролем, и все профильные ведомства задействованы в расследовании инцидента. Коков подчеркнул, что органы правопорядка принимают меры для установления мотивов и поиска лиц, причастных к преступлению. О состоянии пострадавшего сотрудника и деталях случившегося пока не сообщается. 4 июля появилась информация о том, что в Нальчике в ходе нападения на экипаж ДПС был ранен сотрудник полиции. Коков сообщал, что нападавший, вооруженный холодным оружием, был нейтрализован, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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