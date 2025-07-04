В МВД сообщили подробности убийств ямальской ОПГ, задержанной в Тюмени

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из ЯНАО и Тюменской области задержали четверых подозреваемых в серии особо тяжких преступлений, совершенных в Тюмени и Новом Уренгое в период с 2007 по 2025 год. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«Задержанные причастны к убийствам трех человек, покушению на убийство и четырем случаям вымогательства. Мотивом преступлений было стремление получить контроль над сферой частных пассажирских перевозок. Местные предприниматели под угрозой насилия были вынуждены передавать фигурантам определенную сумму денежных средств для получения возможности оказывать эти услуги», — заявила Ирина Волк.
В МВД отметили, что общий ущерб от противоправных действий составил около одного миллиона рублей. А расследование позволило установить: в 2007 году один из задержанных получил неофициальный статус криминального лидера и создал организованную группу не менее чем из шести человек. Участники группировки располагали огнестрельным оружием и системно осуществляли преступную деятельность на территории Нового Уренгоя. Следственные органы возбудили уголовные дела по пяти статьям УК РФ. В отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один фигурант объявлен в розыск, принимаются меры для его задержания.
Ранее URA.RU информировало о задержании группы мужчин, подозреваемых в совершении ряда убийств на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области. По данным следствия, участники банды причастны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств и вымогательства.
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