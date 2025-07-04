04 июля 2025

Трамп раскрыл, как называет жену перед сном

Трамп признался, что перед сном называет жену первой леди
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп поделился деталями личной жизни
Трамп поделился деталями личной жизни Фото:

Президент США Дональд Трамп на митинге в штате Айова 4 июля рассказал, что ласково называет свою супругу Меланью «дорогой первой леди». Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Я говорю ей: „Спокойной ночи, первая леди, моя дорогая“», — сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками. По словам американского лидера, он также этим напоминает себе, что он президент США.

В мае издание The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило, что супруга президента США редко бывает в Белом доме, а традиционные функции первой леди выполняет сам Трамп. Как отмечают собеседники газеты, попытки покушения на американского лидера серьезно напугали его жену, которая и ранее испытывала тревогу за безопасность своей семьи, напоминает RT.

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Президент США Дональд Трамп на митинге в штате Айова 4 июля рассказал, что ласково называет свою супругу Меланью «дорогой первой леди». Об этом сообщает издание Daily Mail. «Я говорю ей: „Спокойной ночи, первая леди, моя дорогая“», — сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками. По словам американского лидера, он также этим напоминает себе, что он президент США. В мае издание The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило, что супруга президента США редко бывает в Белом доме, а традиционные функции первой леди выполняет сам Трамп. Как отмечают собеседники газеты, попытки покушения на американского лидера серьезно напугали его жену, которая и ранее испытывала тревогу за безопасность своей семьи, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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