Посла России вызвали в МИД Армении

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МИД Армении вручил послу ноту протеста
МИД Армении вручил послу ноту протеста Фото:

Посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в министерство иностранных дел Армении, где ему вручили ноту протеста. Это было сделано из-за заявлений, прозвучавших в России по поводу последних внутриполитических событий в стране. Об этом сообщает МИД Армении.

«Посол России в Ереване был вызван в МИД и ему была вручена нота», — сообщило министерство порталу radar.am. В ведомстве отметили, что выразили решительный протест против, как утверждается, «откровенно недружелюбной» риторики в ряде российских СМИ. Также недовольство вызвали аналогичные заявления некоторых российских официальных лиц и представителей экспертного сообщества, которые, по мнению армянской стороны, могут негативно сказываться на двусторонних отношениях.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян уже призывал российских политиков уважать суверенитет республики и не вмешиваться во внутренние дела страны после заявлений министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о ситуации вокруг Армянской апостольской церкви. Тогда армянская сторона опровергла наличие конфликта между государством и церковью, указав, что подобные заявления вызывают обеспокоенность в Ереване.

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Посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в министерство иностранных дел Армении, где ему вручили ноту протеста. Это было сделано из-за заявлений, прозвучавших в России по поводу последних внутриполитических событий в стране. Об этом сообщает МИД Армении. «Посол России в Ереване был вызван в МИД и ему была вручена нота», — сообщило министерство порталу radar.am. В ведомстве отметили, что выразили решительный протест против, как утверждается, «откровенно недружелюбной» риторики в ряде российских СМИ. Также недовольство вызвали аналогичные заявления некоторых российских официальных лиц и представителей экспертного сообщества, которые, по мнению армянской стороны, могут негативно сказываться на двусторонних отношениях. Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян уже призывал российских политиков уважать суверенитет республики и не вмешиваться во внутренние дела страны после заявлений министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о ситуации вокруг Армянской апостольской церкви. Тогда армянская сторона опровергла наличие конфликта между государством и церковью, указав, что подобные заявления вызывают обеспокоенность в Ереване.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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