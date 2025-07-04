Посла России вызвали в МИД Армении

Посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в министерство иностранных дел Армении, где ему вручили ноту протеста. Это было сделано из-за заявлений, прозвучавших в России по поводу последних внутриполитических событий в стране. Об этом сообщает МИД Армении.
«Посол России в Ереване был вызван в МИД и ему была вручена нота», — сообщило министерство порталу radar.am. В ведомстве отметили, что выразили решительный протест против, как утверждается, «откровенно недружелюбной» риторики в ряде российских СМИ. Также недовольство вызвали аналогичные заявления некоторых российских официальных лиц и представителей экспертного сообщества, которые, по мнению армянской стороны, могут негативно сказываться на двусторонних отношениях.
Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян уже призывал российских политиков уважать суверенитет республики и не вмешиваться во внутренние дела страны после заявлений министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о ситуации вокруг Армянской апостольской церкви. Тогда армянская сторона опровергла наличие конфликта между государством и церковью, указав, что подобные заявления вызывают обеспокоенность в Ереване.
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