В поселке под Ноябрьском заметили медведя

Медведя увидели возле остановки
В поселке рядом с Ноябрьском (ЯНАО) жители заметили медведя, который свободно передвигается по населенному пункту. Хищное животное увидели в районе остановки общественного транспорта. Об этом сообщили в telegram-канале NSK.
«Внимание! В районе остановки на МК-15 в сторону СМП гуляет медведь», — говорится в сообщении канала.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Надымском районе медведь вышел к людям. Пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства опубликовала видеозапись, снятую свидетелями происшествия.
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