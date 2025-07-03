03 июля 2025

В поселке под Ноябрьском заметили медведя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медведя увидели возле остановки
Медведя увидели возле остановки Фото:

В поселке рядом с Ноябрьском (ЯНАО) жители заметили медведя, который свободно передвигается по населенному пункту. Хищное животное увидели в районе остановки общественного транспорта. Об этом сообщили в telegram-канале NSK.

«Внимание! В районе остановки на МК-15 в сторону СМП гуляет медведь», — говорится в сообщении канала.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Надымском районе медведь вышел к людям. Пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства опубликовала видеозапись, снятую свидетелями происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке рядом с Ноябрьском (ЯНАО) жители заметили медведя, который свободно передвигается по населенному пункту. Хищное животное увидели в районе остановки общественного транспорта. Об этом сообщили в telegram-канале NSK. «Внимание! В районе остановки на МК-15 в сторону СМП гуляет медведь», — говорится в сообщении канала. Ранее URA.RU рассказывало, что в Надымском районе медведь вышел к людям. Пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства опубликовала видеозапись, снятую свидетелями происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...