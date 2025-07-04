04 июля 2025

Умер композитор «Секретных материалов» Марк Сноу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Культовый сериал о пришельцах выходил на экраны до 2018 года
Культовый сериал о пришельцах выходил на экраны до 2018 года Фото:

Композитор Марк Сноу, прославившийся созданием музыкальной темы к сериалу «Секретные материалы», скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщил источник, близкий к семье музыканта.

«Марк Сноу ушел из жизни на 79-м году. Причины смерти не разглашаются», — написала «Комсомольская правда». Детали, касающиеся даты и места прощания с композитором, станут известны позднее.

Всего Сноу написал музыку к более чем 200 эпизодам «Секретных материалов». Сериал насчитывает 11 сезонов и 218 эпизодов.

Как сообщало URA.RU ранее, в США на 91 году жизни скончался канадско-американский актер Питер Донат. Он известен по роли отца главного героя Фокса Малдера — Уильяма — в сериале «Секретные материалы». Артист появлялся там в шести эпизодах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Композитор Марк Сноу, прославившийся созданием музыкальной темы к сериалу «Секретные материалы», скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщил источник, близкий к семье музыканта. «Марк Сноу ушел из жизни на 79-м году. Причины смерти не разглашаются», — написала «Комсомольская правда». Детали, касающиеся даты и места прощания с композитором, станут известны позднее. Всего Сноу написал музыку к более чем 200 эпизодам «Секретных материалов». Сериал насчитывает 11 сезонов и 218 эпизодов. Как сообщало URA.RU ранее, в США на 91 году жизни скончался канадско-американский актер Питер Донат. Он известен по роли отца главного героя Фокса Малдера — Уильяма — в сериале «Секретные материалы». Артист появлялся там в шести эпизодах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...