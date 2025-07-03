03 июля 2025

В ЯНАО пройдет один из самых ярких праздников лета

В Муравленко отметят День Нептуна 18 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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День Нептуна отметят в Муравленко 18 июля
День Нептуна отметят в Муравленко 18 июля Фото:

В Муравленко (ЯНАО) 18 июля в городском парке пройдет масштабный праздник — День Нептуна. О подготовке к одному из главных летних событий сообщает агентство «Муравленко 24».

«В Муравленко состоится один из самых ярких праздников лета. В городском парке пройдет День Нептуна», — говорится в публикации агентства.

Организаторы пока не раскрывают все детали предстоящего мероприятия, но обещают насыщенную развлекательную программу. Для жителей города подготовят конкурсы, игры и творческие активности.

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В Муравленко (ЯНАО) 18 июля в городском парке пройдет масштабный праздник — День Нептуна. О подготовке к одному из главных летних событий сообщает агентство «Муравленко 24». «В Муравленко состоится один из самых ярких праздников лета. В городском парке пройдет День Нептуна», — говорится в публикации агентства. Организаторы пока не раскрывают все детали предстоящего мероприятия, но обещают насыщенную развлекательную программу. Для жителей города подготовят конкурсы, игры и творческие активности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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