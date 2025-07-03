В ЯНАО пройдет один из самых ярких праздников лета

День Нептуна отметят в Муравленко 18 июля
В Муравленко (ЯНАО) 18 июля в городском парке пройдет масштабный праздник — День Нептуна. О подготовке к одному из главных летних событий сообщает агентство «Муравленко 24».
«В Муравленко состоится один из самых ярких праздников лета. В городском парке пройдет День Нептуна», — говорится в публикации агентства.
Организаторы пока не раскрывают все детали предстоящего мероприятия, но обещают насыщенную развлекательную программу. Для жителей города подготовят конкурсы, игры и творческие активности.
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