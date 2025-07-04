04 июля 2025

В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность»
В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность» Фото:
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В Пензенской области 4 июля введен режим «Беспилотная опасность» из-за угрозы атаки дронов. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем официальном telegram-канале.

«На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“», — написал Мельниченко. По его словам, соответствующее решение принято в связи с поступающей информацией о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов на объекты региона.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать требования безопасности, а также не размещать в социальных сетях фото и видео, связанные с работой силовых и экстренных служб на территории области. Мельниченко уточнил, что об изменении режима оповестят дополнительно через официальные каналы связи.

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В Пензенской области 4 июля введен режим «Беспилотная опасность» из-за угрозы атаки дронов. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем официальном telegram-канале. «На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“», — написал Мельниченко. По его словам, соответствующее решение принято в связи с поступающей информацией о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов на объекты региона. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать требования безопасности, а также не размещать в социальных сетях фото и видео, связанные с работой силовых и экстренных служб на территории области. Мельниченко уточнил, что об изменении режима оповестят дополнительно через официальные каналы связи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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