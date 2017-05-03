Начальник свердловской ГИБДД навестил бастующих дальнобойщиков

17:58 03 мая 2017 0

О чем общались протестующие водители и главный свердловский гаишник? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник Управления ГИБДД по Свердловской области съездил на стоянку дальнобойщиков, протестующих против системы «Платон». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе областной ГАИ. «Полковник полиции Юрий Демин лично выехал на 30 км Екатеринбургской кольцевой автодороги, где, по сообщениям некоторых СМИ, осуществлено блокирование грузовых автомобилей силами обслуживающей организации», — говорится в сообщении свердловской госавтоинспекции.

Этот вопрос стал принципиальным для гаишников: вчера, комментируя новость о том, что спецтехника в сопровождении экипажа ГИБДД окопала лагерь дальнобойщиков траншеей, пресс-служба ведомства уточняла, что работы ведет не ГАИ, а специализированная организация. «Эту инициативу журналисты приписали полиции, однако в ходе выезда установлено, что работы по восстановлению геометрических параметров, в том числе системы водоотвода, ведутся и будут продолжены подрядными организациями „Управления автомобильных дорог“ строго по разработанному ранее графику», — сообщили агентству в пресс-службе облГАИ.

В ГИБДД рассказали, что выполняемые работы соответствуют всем требованиям и никаких неудобств водителям большегрузных автомобилей не создают.

«Более того, для водителей транспортных средств организована возможность въезда и выезда с другой стороны парковочной зоны, — говорится в сообщении ведомства. — В ходе беседы с присутствовавшими водителями также было установлено, что никаких претензий у них нет ни к органам внутренних дел, ни к подрядным организациям, осуществляющим работы».

Получить комментарии самих дальнобойщиков к моменту публикации не удалось: лидер протеста Наиль Нигаматуллин пока не отвечает по своему сотовому телефону.