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03 мая 2017
17:58  03 мая 2017 0

Начальник свердловской ГИБДД навестил бастующих дальнобойщиков

Пресс-конференция в ТАСС-Урал с главой свердловского ГИБДД Юрием Деминым. Екатеринбург, демин юрий
О чем общались протестующие водители и главный свердловский гаишник?Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник Управления ГИБДД по Свердловской области съездил на стоянку дальнобойщиков, протестующих против системы «Платон». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе областной ГАИ. «Полковник полиции Юрий Демин лично выехал на 30 км Екатеринбургской кольцевой автодороги, где, по сообщениям некоторых СМИ, осуществлено блокирование грузовых автомобилей силами обслуживающей организации», — говорится в сообщении свердловской госавтоинспекции.

Этот вопрос стал принципиальным для гаишников: вчера, комментируя новость о том, что спецтехника в сопровождении экипажа ГИБДД окопала лагерь дальнобойщиков траншеей, пресс-служба ведомства уточняла, что работы ведет не ГАИ, а специализированная организация. «Эту инициативу журналисты приписали полиции, однако в ходе выезда установлено, что работы по восстановлению геометрических параметров, в том числе системы водоотвода, ведутся и будут продолжены подрядными организациями „Управления автомобильных дорог“ строго по разработанному ранее графику», — сообщили агентству в пресс-службе облГАИ.

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В ГИБДД рассказали, что выполняемые работы соответствуют всем требованиям и никаких неудобств водителям большегрузных автомобилей не создают.

«Более того, для водителей транспортных средств организована возможность въезда и выезда с другой стороны парковочной зоны, — говорится в сообщении ведомства. — В ходе беседы с присутствовавшими водителями также было установлено, что никаких претензий у них нет ни к органам внутренних дел, ни к подрядным организациям, осуществляющим работы».

Получить комментарии самих дальнобойщиков к моменту публикации не удалось: лидер протеста Наиль Нигаматуллин пока не отвечает по своему сотовому телефону.

Андрей Гусельников
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