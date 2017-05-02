22:25 02 мая 2017 0

Свердловские водители фур, протестующие против "Платона", выяснили, кто окопал их лагерь Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Свердловские дальнобойщики выяснили, кто окопал их лагерь на ЕКАДе — это сделала компания «Уралтяжтрубстрой»: спецтехника треста в сопровождении экипажа ГИБДД выкопала траншею вокруг стоянки большегрузов. Об этом «URA.RU» сообщили сами протестующие. Заблокированными оказались полтора десятка грузовых машин.

«Компания УТТС заключила договор с ГИБДД, приехала по их указанию: якобы поступила жалоба, и надо сделать здесь траншею. Никакого документа, ничего не показали — просто сделали окоп, и все», — рассказал агентству лидер протеста уральских дальнобойщиков, представитель «Объединения перевозчиков России» в Свердловской области Наиль Нигаматуллин. — Выкопанную землю вывезли, чтобы траншею невозможно было закопать».

Водители длинномеров считают, что это мог быть ответ властей на их обращение к российскому премьеру Дмитрию Медведеву, в котором они пообещали направить в столицу 480 фур, чтобы показать премьеру, что протест носит не единичный, а массовый характер. «Видать, чтобы мы не пошли на Москву!» — говорит один из шоферов.

При этом траншея размерами метр на метр, по мнению дальнобойщиков, весьма небезопасна. «Раньше здесь останавливались автобусы — теперь они останавливаются дальше на трассе. Пассажиры, женщины с детьми идут по обочине, чтобы зайти в магазин или сходить в туалет, — рассказывает дальнобойщик Александр Зотов. — Ночью будут идти машины, которые могут попасть в эту траншею, могут идти пешеходы. Снова об этом никто не думает. Потом будут ахать-охать, найдут стрелочника — какого-нибудь прораба. Стрелочники выше!»

Один из самых популярных лозунгов. Мысль, что за ними народ, греет дальнобойщиков Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Помимо протестующих дальнобойщиков, в западне оказались и их коллеги, которые не принимали в акции никакого участия, а просто заехали на стоянку переночевать. «Утром проснулись — выезд перекопан. А нам завтра в рейс, утром на погрузку надо ехать!» — возмущается один из заблокированных водителей». На вопрос, что делать, отвечает: «Будем закапывать. Чем? Руками». «Деньгами, которые вы миллионами зарабатываете, — подкалывают их коллеги-дальнобойщики. — Закопаем «Платон» в траншею!».

Приехавшим в гости журналистам протестующие показывают свой быт: в кузове одной из фур организован склад продуктов и кухня. На полках — картошка, соленые огурцы с помидорами, тушенка, иногда появляются торты и домашние пироги — все это привозят простые люди. «Народ нас поддерживает, потому что дальнобойщики стоят за всю страну, — уверен Александр Зотов. — Люди подходят и просят: «Не разъезжайтесь, ребята! Мы вам видим, значит, есть надежда».

Даже силовики в штатском, которые охраняют их лагерь (неподалеку стоят одна-две легковых машины, в которых посменно двое или четверо — водители полагают, что это эфэсбэшники), в душе разделяют их протест, считают дальнобойщики.

«Некоторые, как бешеные, выскакивают, снимают, но некоторые парни нормальные — прохожу, здороваюсь, с кем-то даже контакт наладился, — рассказывает Зотов. — Начинаем разговаривать — люди все понимают».

По словам дальнобойщиков, больше всего их и тех, кто их поддерживает, возмущает даже не коррупция, дворцы чиновников и гигантские зарплаты менеджеров госкорпораций, а то, что жизнь обычных людей становится все тяжелее. «У меня жена работает медсестрой — зарплата 12 тысяч рублей. Нянечки в детсадах, которые ухаживают за нашими детишками, получают минималку — 7 тысяч рублей. Это не где-то в глухой провинции, это рядом с Екатеринбургом — заедьте в Верхнюю Пышму, Среднеуральск», — говорит один из водителей.

По их мнению, протест дальнобойщиков пока не так заметен, но как только сборами на «Платон» обложат небольшие грузовики или, тем более, легковые машины, возмущение станет всеобщим. «Рано или поздно все это проснется, — считает Александр Зотов. — Главное, чтобы все это было эволюционным путем, чтобы власть нас услышала, сделала разумные выводы, начала восстанавливать экономику, а не грабить свой народ».

В госавтоинспекции прокомментировали рытье траншеи вокруг лагеря дальнобойщиков на ЕКАДе. «Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области контрольных мероприятий, связанных с принятием мер по восстановлению геометрических параметров, в том числе системы водоотвода, на 30 км Екатеринбургской кольцевой автодороги в районе пересечения с подъездными путями в поселки Ягодный и Садовый, не осуществлялось», — заявили агентству в пресс-службе ведомства.

Траншея, по мнению дальнобойщиков, небезопасна: в темноте в нее могут попасть и машины, и пешеходы. Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Как сообщили в госавтоинспекции, такие работы, как в целом контроль за эксплуатационным состоянием Екатеринбургской кольцевой автодороги, входит в полномочия Государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог».

Вместе с тем в ГИБДД пояснили, что не раз указывали этому предприятию на необходимость улучшения данного перекрестка (поворот на поселки Садовый и Ягодный на ЕКАДе). «В результате были введены ограничения на осуществление левопоротных съездов, введены ограничения по остановке и стоянке в непредназначенных для этого местах, ограничения для движения грузового транспорта, а также мероприятия по организации владельцами дорожного сервиса подъездных путей в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения», — сообщили в свердловской ГАИ.

Смотрите фоторепортаж из заблокированного лагеря протестующих дальнобойщиков.