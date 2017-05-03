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03 мая 2017
Главные новости Свердловской области
18:40  03 мая 2017 0

Выборы ректора уральской медакадемии перенесли. Всем кандидатам придется пройти аттестацию

Клипарт. Екатеринбург, угму, уральский государственный медицинский университет, медакадемия
На сайте вуза появился документ от МинздраваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выборы ректора Уральского государственного медицинского университета (бывшей медакадемии), которые могли пройти еще до Нового года и, как ожидалось, должны были состояться весной 2017-го, сдвинуты на осень. Это следует из письма федерального Минздрава, опубликованного на сайте вуза в разделе «Выборы ректора».

«Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии с письмом Уральского государственного медицинского университета от 27.03.2017 №411 и, руководствуясь приказом Минздрава России от 22.08.2014 №470 „Об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя…“, считает возможным установить срок представления кандидатов для проведения их аттестации на должность руководителя Уральского государственного медицинского университета — до 1 октября 2017 года», — говорится в документе.

Письмо подписано 13 апреля первым заместителем министра здравоохранения РФ Игорем Каграманяном. В вуз, судя по отметкам канцелярии, оно поступило 25 апреля. Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе медуниверситета, оно означает не отмену выборов ректора, а перенос сроков этих выборов на осень. Всем, кто будет претендовать на этот пост, придется пройти соответствующую аттестацию. По некоторой информации от источников, близких к руководству вуза, возможно, это было сделано для того, чтобы завести в число кандидатов еще одну или несколько персон.

Новость по теме
Уральская медакадемия осталась без ректора

На пост ректора Уральского госмедуниверситета претендуют бывший министр здравоохранения Пермского края Ольга Ковтун; бывший министр здравоохранения Свердловской области Владимир Климин; декан лечебно-профилактического факультета, бывший главный хирург Свердловской области Сергей Чернядьев; завкафедрой онкологии Тюменского госуниверситета, главный внештатный уролог Тюменской области Александр Зырянов; проректор уральской медакадемии по лечебной работе Сергей Коротких и замдиректора по научной работе института травматологии им. Чаклина Кирилл Бердюгин.

Все они представили в комиссию по выборам ректора свои анкеты, а также прошли необходимую процедуру утверждения их в качестве кандидатов. Срок полномочий действующего ректора Сергея Кутепова заканчивался 1 марта 2017 года, однако отдельным приказом Минздрава он был назначен и/о ректора до момента избрания нового руководителя учебного заведения.

Андрей Гусельников
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