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Главные новости Курганской области
18:49  03 мая 2017 0

В Москве отказались лечить зауральского сироту, оставшегося с трубкой в мочевом пузыре

Визит Орлова в Нижний Тагил , больница, врач, больничный коридор, санитар, медбрат
Департамент здравоохранения Зауралья получил пакет документов с отказомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сироте и инвалиду детства из Шадринска Александру Максимову отказывают в лечении в НИИ урологии имени Лопаткина в Москве. Об этом правозащитнику Александру Андрюкову, представляющему интересы сироты, сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области.

«Причины отказа мне не понятны. Департамент направил нам пакет медицинских документов по почте, мы его изучим и примем решение, как действовать дальше. В департаменте здравоохранения не могут ответить, как парню жить с трубкой в мочевом пузыре, — рассказал „URA.RU“ Андрюков, — Мы будем добиваться, чтобы Максимову помогли. Либо пусть в Кургане исправляют врачебную ошибку, и восстанавливают его состояние здоровья, либо будем через суд добиваться компенсации и назначения ему дополнительной пенсии», — заявил он.

27-летний сирота и инвалид детства по умственному развитию Александр Максимов почти восемь лет скитался без жилья в Шадринске, а из-за несвоевременного лечения остался с катетером в мочевом пузыре. Правозащитник уверен, что ошибку допустили врачи, которые вовремя не приняли сироту на операцию в Кургане, отправив его обратно в Шадринск сдавать необходимые анализы. Департамент здравоохранения Курганской области обещал направить сироту на лечение в Москву.

В апреле администрация города Шадринска выделила сироте временное жилье. Постановление суда о предоставлении Максимову квартиры будет передано в мэрию в ближайшее время. Однако вопрос о состоянии здоровья молодого человека не решен, по словам правозащитника, Максимову больно ходить с катетером.

Анна Бояркина
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