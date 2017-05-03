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03 мая 2017
Главные новости Москвы
18:53  03 мая 2017 0

Веллер в радиоэфире отказался извиняться за скандал на «Эхе Москвы»

Писатель отказался извинятьсяФото: Фейсбук Михаила Веллера

Известный писатель, философ и радиоведущий Михаил Веллер отвечая на вопрос ведущего радиостанции «Говорит Москва» о том, собирается ли он приносить извинения его коллеге с «Эха Москвы» Ольге Бычковой, пожелал собеседнику говорить правду и сохранять чувство самоуважения, после чего покинул студию.

По мнению Веллера, произошедшее в эфире «Эха Москвы» не стоит выеденного яйца, однако сам он относится к инциденту с «огромной печалью». Писатель добавил, что его намеренно довели до состояния аффекта. В спокойном состоянии подобных выходок он бы себе никогда не позволил. «Я благодарен Сергею Доренко за то, что он потребовал от Веллера в эфире своей станции извинения перед Ольгой Бычковой. Веллер ушел и оттуда», — прокомментировал произошедшее на «Говорит Москва» главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем микроблоге Twitter.

Ранее «URA.RU» писало, что в конце апреля писатель Михаил Веллер совершил скандальную выходку в эфире радиостанции «Эхо Москвы», выплеснув стакан воды на ведущую программы «Особое мнение» Ольгу Бычкову, после чего швырнул в нее кружку, обозвал «тупой скотиной» и покинул студию. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов потребовал от гостя извинений и прекратил с ним сотрудничество.

Лев Истомин
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