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03 мая 2017
Главные новости Москвы
19:27  03 мая 2017 0

«Мы крепкие, мы не боимся». Медведев ответил на обвинения в адрес России

ИННОПРОМ-2014: проходка Дмитрия Медведева по выставке и пленарка. Екатеринбург, медведев дмитрий
Медведев уверен в будущем РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что России не стоит бояться обвинений со стороны других стран.

«Государства по-всякому обзывают, нас в том числе, наше правительство и президента, это вообще, понимаете… я не могу, честно говорю, смотреть…», — рассказал Медведеву во время встречи с премьером ветеран Великой Отечественной войны Валерий Савельев, пишет «Федеральное агентство новостей». «Мы крепкие, мы не боимся», — заявил глава правительства РФ, слова которого приводит RT.

Встреча с ветеранами состоялась в ходе рабочей поездки Медведева в Смоленск. Участники войны сообщили главе кабмина о беспокойстве в связи с постоянными нападками на Россию со стороны стран Запада, а также фальсификацией итогов Второй мировой войны.

«В современный период, когда на постсоветском пространстве появились понятия „националисты“, „фашисты“… наша задача — показывать ту правду, которую мы прошли, видели, чтобы знали люди, что все это фальсификация», — возмутился ветеран Валерий Савельев.

Премьер-министр заметил, что роль ветеранов войны сейчас как никогда важна: «Сейчас в огромном информационном потоке очень важно, чтобы наша молодежь получала истинную информацию о событиях Великой Отечественной войны. Вы носители абсолютно уникальной информации о том периоде. Очень хорошо, что вы это делаете», — цитирует слова Медведева РИА Новости.

Сергей Макеев
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