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03 мая 2017
Главные новости Москвы
20:11  03 мая 2017 0

Домашнее видео с Путиным и Собчаком выставили на аукцион за 8 млн рублей

Продавец архивного видео Владимира Путина остается неизвестнымСкриншот видео "Фонтанка.ру"

Анонимный продавец выставил на интернет-аукцион архивную видеозапись, на которой запечатлены Владимир Путин и Анатолий Собчак во время отдыха в Финляндии. Владелец лота оценил раритет в 150 тысяч долларов.

Запись выставлена на продажу 3 мая. В описании лота уточняется, что видео было снято в 1992 году, когда мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак вместе со своим заместителем Владимиром Путиным отдыхали в Финляндии по приглашению частной компании. Известно, что продолжительность ролика около 20 минут. На архивных кадрах присутствует супруга главы Петербурга Людмила Нарусова, а также дочь мэра — маленькая Ксения Собчак.

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Скриншот видео — Фонтанка.ру

Как сообщает портал «Фонтанка», цена немедленного выкупа видеозаписи составляет сотню биткоинов, то есть порядка восьми миллионов трехсот тысяч рублей.

Сергей Макеев
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