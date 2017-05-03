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03 мая 2017
Главные новости Свердловской области
20:44  03 мая 2017 0

Ройзман рассказал, каким губернатором будет: о реформе правительства, своих спонсорах и Храме на воде

Первое заседание гордумы Екатеринбурга. Первое заседание Ройзмана, ройзман евгений
Ройзман готов перевернуть систему управления областьюФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Принципы управления Свердловской областью могут быть пересмотрены. Об их кардинальной ревизии в интервью порталу «66.ру» заявил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, собирающийся принять участие в выборах губернатора, которые состоятся 10 сентября 2017 года. Изменения, которые последуют в случае его избрания на пост главы региона, коснутся политической, экономической и кадровой сфер.

«Еще около десяти лет назад в управлении делами губернатора Свердловской области работали четыре человека. Сейчас — 38. В общем, я бы провел полную ревизию. Занялся бы сокращением штата. Провел бы ряд перестановок», — заявил глава города в первые минуты разговора. Кадровые решения коснутся министра финансов, которого, по мнению Ройзмана, было неправильно «привозить из Тюмени», а также главы правительства — его вместе с двуглавой системой управления областью мэр намерен вернуть.

У Ройзмана, как сам он утверждает, есть план по эффективному управлению непрофильным областным имуществом. Например, сгоревшую правительственную базу «Кедр» он готов отдать детскому дому, 15 лесопарков (Ройзман уверен, что на их содержание у города есть деньги) и землю под ЦПКиО — Екатеринбургу, программу капитального ремонта — «на откуп управляющим компаниям и жителям».

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Ситуацию с телебашней Ройзман назвал «патовой», а Храм на воде — хорошим, хоть и неправильно поданным проектом, который сам он, судя по всему, поддерживает.

Выстраивавшуюся губернаторами на протяжении многих лет вертикаль Ройзман намерен сломать. «Поправки к 131-му закону, которые были приняты в 2014 г., развязали губернаторам руки и позволили им выстраивать вертикаль. Я считаю, надо возвращать все назад… Вместе с выборами надо возвращать в муниципалитеты деньги и полномочия», — считает мэр и не видит ничего страшного в том, что «губернатор лишится части влияния на муниципалитеты».

Своих спонсоров глава города определил просто: «Если я прохожу муниципальный фильтр — мне просто в шапку накидают. Я знаю, кто готов сделать на меня ставку. Сейчас все просто ждут».

Антон Ольшанников
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