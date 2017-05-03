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03 мая 2017
02 мая 2017
21:35  03 мая 2017 0

Силовики готовятся возбудить дело из-за школьницы, которую протащил по дороге автобус в ХМАО

Учебные корпуса УрФУ. Екатеринбург, кондуктор, автобус, общественный транспорт
Травмирующей невнимательностью сургутского водителя заинтересовались в следственном комитетеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте сотрудники следственного комитета проводят процессуальную проверку по факту получения травм школьницей из-за невнимательности водителя автобуса. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе югорского СКР.

В ходе проверки следователи уже установили, что 12-летняя школьница заходила в автобус, держа перед собой рюкзак. Двери закрылись и зажали рюкзак внутри салона, оставив девочку снаружи. После этого автобус тронулся и протащил девочку за собой по асфальту. По предварительным данным, водитель не увидел девочку, отъезжая с остановки.

Автобус выполнял перевозку людей по маршруту №47. В соцсетях очевидцы пишут, что ребенок кричал и звал на помощь, однако в салоне автобуса его не слышали, а освободиться девочка смогла только на следующей остановке. Сотрудники СКР ведут проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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