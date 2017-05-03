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03 мая 2017
Главные новости Москвы
22:26  03 мая 2017 0

На Украине ребенка раздавило плитой от снесенного памятника Ленину

Акция КПРФ у памятника Ленину: вешают российскую экономику. Екатеринбург, петлин максим, ленин владимир, коммунизм, самоубийство, кпрф
Украинские города дистанцируются от советского прошлогоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Украине плита от ранее снесенного памятника Владимиру Ленину насмерть раздавила 13-летнего мальчика. Об этом СМИ сообщила пресс-служба полиции Ровненской области.

Трагедия произошла в деревне Городец, Ровненской области. Местные жители проводили уборку территории, на которой раньше располагался памятник вождю революции. В ходе работ по обработке земли плита, оставшаяся на месте снесенной статуи Ленина, сдвинулась и задавила ребенка. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, передает RT.

В 2015 власти Украины приняли «закон о декоммунизации», целью которого стало переименование любых, связанных с советской эпохой. В прошлом году на территории Украины был снесен последний памятник Владимиру Ленину.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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