На Украине ребенка раздавило плитой от снесенного памятника Ленину

22:26 03 мая 2017 0

Украинские города дистанцируются от советского прошлого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Украине плита от ранее снесенного памятника Владимиру Ленину насмерть раздавила 13-летнего мальчика. Об этом СМИ сообщила пресс-служба полиции Ровненской области.

Трагедия произошла в деревне Городец, Ровненской области. Местные жители проводили уборку территории, на которой раньше располагался памятник вождю революции. В ходе работ по обработке земли плита, оставшаяся на месте снесенной статуи Ленина, сдвинулась и задавила ребенка. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, передает RT.



В 2015 власти Украины приняли «закон о декоммунизации», целью которого стало переименование любых, связанных с советской эпохой. В прошлом году на территории Украины был снесен последний памятник Владимиру Ленину.