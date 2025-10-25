Боязнь Понаровской, критика Соседова: звезда «Блестящих» рассказала о закулисье «Суперстара»

Надя Ручка - крайняя справа Фото: пресс-служба НТВ

Группа «Блестящие» в нынешнем сезоне «Суперстара» стала для многих одним из настоящих открытий. Их называют одними из лидеров проекта. Каждую неделю артистки удивляют яркими номерами. Солистка коллектива — Надежда Ручка — рассказала корреспондентам URA.RU об участии в проекте, конкуренции, волнении из-за Понаровской и отношении к Соседову.

-Конечно, волнение у нас на проекте присутствует, — не отрицает Надежда. — Самое главное для нас было подольше продержаться, показать, какой разной ты можешь быть. В рамках коллектива это сделать непросто. Потому что зрители привыкли видеть нас в одном образе и с определенным репертуаром. А в этом проекте можно было экспериментировать, пробовать разное. И это действительно классно. Мы, например, в одном из выпусков спели рок-композицию «Moscow Calling». Для нас это, конечно, был очень большой риск, потому что мы залезли на совершенно не изведанную для нас территорию. Но при этом любимую, поэтому нам было самим очень интересно.

Разве участники на «Суперстаре» сами могут выбирать репертуар?

В основном, мы выбирали сами. Были моменты, когда нам говорили, что эту композицию уже выбрали какие-то другие участники или возникали вопросы с авторскими правами. Но в основном артисты сами выбирали. Я читала комментарии в Интернете: некоторые зрители почему-то думают, что артистов заставляют на проекте, что петь или не петь. Нет. У нас такого не было. Были случаи, когда нам предлагали что-то, когда мы не могли ничего найти по стилю и по жанру. Но все происходило по обоюдному согласию.

Продолжение после рекламы

А наряды как выбирали?

Были стилисты, которые все подбирали. Мы вносили какие-то свои коррективы. Например, могли попросить переколоть по-другому куртки или пиджаки. Где-то ребята рубашки меняли себе, потому что не подходило. Им без проблем другие давали. То есть на «Суперстаре» никакой диктатуры нет. Ты можешь вносить под себя свои коррективы. Конечно, если под тебя уже сшили костюм, а ты скажешь: «Что-то мне не нравится. Убирайте!» — будет даже некультурно…. Но что-то менять можно.

Конкуренция между участниками ВИА ощущается?

Наверное, немного ощущается. Особенно, когда кому-то классные баллы поставили, а тебе — пониже. Тогда ты думаешь: «Блин, надо догнать». Но так, чтобы прямо конкурировать-конкурировать — нет, такого у нас нет. По мне, так все на проекте очень разные и по возрастам, и по полу, и по репертуару, и по посылу…

Ирина Понаровская Фото: пресс-служба НТВ

В этом году в жюри впервые оказалась Ирина Понаровская. Как она вам?

Она классная! Мы боялись, думали, что женщина может сложно к женщине отнестись. Но от нее столько поддержки и тепла было! На самом деле, она все говорила по делу. А ведь могла иначе себя вести. А она крутая! Мне кажется, это ее еще больше возвысило! Ирина Понаровская просто настолько уверенная в себе и мощная! Мы все от нее были в восторге.

А Соседов вас не доставал?

Ну, местами было. Но он тоже как-то все по делу говорит. Хотя пару раз было, что грубовато сказал. Но вообще он, конечно, очень классный.

Вы бы ему сказали: «Сережа, потише»…

Но зачем так говорить? Он все прекрасно понимает сам.

Наташа Королева сказала, что нынешний сезон «Суперстара» ей очень нравится…

Наташа — душа прямо. С ней приятно находиться рядом. Мы иногда трогали друг друга на сцене за ручки, чтобы не волноваться (улыбается).

Муж поддерживает вас?

Конечно, поддерживает.

Вы с ним не советовались перед тем, как пойти в «Суперстар»?

Не советовалась. У нас же есть продюсер. Он нам сказал, что будет такой проект. Мы все крикнули: «Вау» и начали готовиться. В целом я очень довольна нашими выступлениями.