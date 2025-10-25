В Обнинске в районе одного из домов обнаружили беспилотник
В Обнинске около дома обнаружили БПЛА
В Обнинске вблизи одного из жилых домов на улице Курчатова был найден беспилотник. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Об этом сообщил врио главы города Обнинска Стефан Перевалов.
«В районе одного из домов по Курчатова обнаружен беспилотник. Пострадавших нет», — написал Перевалов в telegram-канале. Он также попросил жителей сохранять спокойствие и воздержаться от публикации в сети фотографий и видеозаписей оперативных действий. Обстановка на месте происшествия находится под полным контролем.
Ранее сообщалось, что за ночь 25 октября средства ПВО сбили в небе над Россией 121 украинский дрон. Позже, в период с 9 утра и до 15 часов дня (по мск), над Московской областью был уничтожен еще один беспилотник.
