В Обнинске в районе одного из домов обнаружили беспилотник

В Обнинске вблизи одного из жилых домов на улице Курчатова был найден беспилотник. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Об этом сообщил врио главы города Обнинска Стефан Перевалов.

«В районе одного из домов по Курчатова обнаружен беспилотник. Пострадавших нет», — написал Перевалов в telegram-канале. Он также попросил жителей сохранять спокойствие и воздержаться от публикации в сети фотографий и видеозаписей оперативных действий. Обстановка на месте происшествия находится под полным контролем.